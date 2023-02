AIOps pour le stockage : beaucoup d’avantages, mais trop de vendor-locking

La complexité et la diversité croissantes des technologies de l’information constituent un défi pour les DSI et leurs équipes. Les contraintes liées au datacenter, à l’infrastructure cloud, à la containerisation, à la sécurité et à la conformité accentuent la pression sur les services de gestion et d’exploitation informatiques.

Dans le même temps, il est difficile de recruter et de retenir des collaborateurs expérimentés, ce qui incite les départements et prestataires informatiques à chercher des moyens d’automatiser les services d’information et la gestion des infrastructures, y compris pour le stockage des données.

Il existe une solution qui consiste à utiliser le Machine learning (ML) et l’intelligence artificielle (IA) pour absorber en partie la charge de travail. L’AIOps (ou IA pour les opérations informatiques) est l’un des outils préconisés par le secteur pour gérer la complexité, optimiser les systèmes et maximiser la disponibilité. L’AIOps joue également un rôle de plus en plus important dans la gestion du stockage.

L’AIOps s’est rapidement développée ces dernières années grâce aux améliorations survenues dans le traitement du ML et de l’IA (y compris dans le cloud), mais aussi parce qu’il est de plus en plus possible de surveiller les systèmes informatiques en temps réel. Si chacun aspire à davantage de visibilité sur ses opérations informatiques, les vastes volumes de données de journalisation générés par les équipements actuels, sur site et dans le cloud, risquent de submerger les équipes informatiques. Il leur fallait donc un outil qui évite de se noyer dans autant d’informations.

« L’AIOps […] est capable de corréler les données et de les restituer sous forme d’actions aux équipes opérationnelles. » Roy IllsleyAnalyste en chef chez Omdia

L’AIOps exploite ces données par le biais de moteurs d’analyse afin de prévoir les pics de charge, les goulets d’étranglement, les limites de capacité et les pannes. Le but est de signaler suffisamment tôt les opérations de maintenance et de mises à niveau nécessaires. En matière de stockage, l’AIOps propose d’aider les entreprises à allouer les ressources, à utiliser au mieux la capacité disponible et, éventuellement, à déplacer les données entre les différents niveaux de stockage et/ou vers le cloud.

L’AIOps promet d’effectuer ces opérations plus rapidement et peut-être avec plus de précision que les humains. Elle permet également aux entreprises de développer leurs opérations sans nécessairement embaucher davantage de personnel. Elle peut être intégrée à la gestion des services, en traitant les tickets des utilisateurs, ainsi qu’à la gestion de l’infrastructure du datacenter (DCIM, DataCenter Infrastructure Management).

« Telle que je me la représente, l’AIOps est une technologie globale située au-dessus des systèmes experts du domaine opérationnel. Elle est capable de corréler les données et de les restituer sous forme d’actions aux équipes opérationnelles », explique Roy Illsley, analyste en chef chez Omdia. « Ces actions peuvent être manuelles ou automatisées. »

Qu’est-ce que l’AIOps au service du stockage et que permet-elle de suivre ? Dans le cadre de l’administration informatique, l’AIOps vise à exploiter les données générées par les serveurs, les équipements réseau et les baies de stockage, mais elle se veut plus qu’un simple outil de surveillance. En utilisant l’IA, les entreprises peuvent obtenir des informations sur l’état des systèmes, mais aussi savoir comment optimiser ces derniers. Selon l’analyste Enrico Signoretti de GigaOm, cela équivaut à mettre le « stockage en mode pilote automatique ». En ajoutant des capteurs à leurs systèmes, les fournisseurs ont pu communiquer des informations d’état plus actualisées. Ils ont ensuite fait le lien entre ces données et l’analytique prédictive, puis l’automatisation. « Ils utilisent le Machine learning, dont ils alimentent les algorithmes avec toutes ces informations », précise Enrico Signoretti. « Ils disposent donc maintenant d’une automatisation qui formule de meilleures suggestions concernant ce qui se passe dans le système et ce qu’il faut faire quand quelque chose se produit. Tout cela améliore la facilité d’utilisation du système. » L’AIOps au service du stockage surveille des mesures standard, telles que l’utilisation, l’activité sur les entrées-sorties et la latence. En y intégrant une dose de ML ou d’IA, les systèmes vont au-delà de la simple fourniture de données brutes, et peuvent signaler des événements inattendus à un analyste humain, prédire quand un composant risque de tomber en panne, ou encore évaluer quand un système a besoin de plus de capacité. La puissance réelle de l’AIOps en matière de stockage se révèle quand on combine cette technologie avec des données provenant d’autres parties du système informatique. Les entreprises peuvent alors détecter un plus grand nombre de défaillances, par exemple un problème de réseau lié au dysfonctionnement d’une base de données. En ce qui concerne le stockage, l’IA offre la possibilité de repérer les goulets d’étranglement avant qu’ils ne créent des problèmes. Par exemple lorsque les données sont transférées vers un niveau de stockage moins performant pour optimiser la capacité. Le système d’IA alerte alors les responsables informatiques et suggère des modifications, voire modifie lui-même la configuration. L’AIOps peut également répartir les charges de travail, y compris les volumes de stockage, entre différents types d’infrastructure. Cette fonction est particulièrement utile pour les entreprises qui utilisent des architectures hybrides, où l’AIOps peut gérer la transition entre l’infrastructure sur site et le cloud, ou entre les différents niveaux cloud. Mais, pour fonctionner, ces systèmes doivent s’intégrer aux API de gestion des fournisseurs de cloud, et connaître leurs modèles de tarification.