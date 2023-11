Stockage : qu’est vraiment le multicloud hybride ?

La plupart des discussions sur le stockage en cloud ont porté sur la stratégie du multicloud ou celle du cloud hybride, en partant du principe que les DSI choisissent l’une ou l’autre de ces options. Cependant, de nombreuses entreprises adoptent une approche multicloud hybride dans laquelle elles utilisent un cloud privé en conjonction avec plusieurs clouds publics.

Le stockage multicloud hybride peut aider les entreprises à maximiser leur flexibilité et à stocker les données de la manière qui répond le mieux à leurs besoins. Il s’agit d’un concept relativement nouveau, et les administrateurs doivent donc savoir ce qu’il signifie, comment l’utiliser au mieux et ce qui est disponible auprès des fournisseurs.

Stockage hybride multicloud ou stockage hybride et multicloud ?

Les plateformes en cloud sont généralement classées en deux catégories : les clouds publics et les clouds privés. Les clouds publics sont généralement ce à quoi les gens font référence lorsqu’ils parlent du cloud. Les clouds publics comprennent des plateformes telles que AWS, Google Cloud Platform (GCP) et Microsoft Azure.

Ces plateformes offrent une variété de services auxquels les utilisateurs peuvent accéder via l’Internet. Les services sont généralement classés en trois catégories : les applications utilisables en ligne (SaaS), les fonctions exploitables en ligne pour enrichir les applications (PaaS) et les serveurs et baies de stockage virtuels disponibles en ligne (IaaS). Il existe d’autres variantes.

Un cloud privé est une plateforme qu’une entreprise met en œuvre pour son propre usage. La plateforme peut être déployée sur place ou hébergée chez un fournisseur tiers qui maintient l’environnement pour l’usage exclusif de l’entreprise. Un cloud privé fournit des services de la même manière qu’un cloud public, bien qu’il soit généralement plus petit et adapté aux besoins spécifiques de l’entreprise. Une entreprise a plus de contrôle sur un cloud privé que sur un cloud public, mais ce contrôle s’accompagne de coûts et de frais d’administration système supplémentaires.

De nombreuses entreprises utilisent une stratégie multicloud pour leurs besoins de stockage. Dans sa définition la plus élémentaire, le multicloud signifie qu’une entreprise utilise plus d’un service de cloud. Au-delà, la signification exacte de multicloud devient un peu floue, avec des interprétations légèrement différentes :

Deux ou plusieurs services différents dans un même cloud public . Les services peuvent provenir du même fournisseur ou de fournisseurs différents, tant qu’ils font partie d’une même plateforme publique.

. Les services peuvent provenir du même fournisseur ou de fournisseurs différents, tant qu’ils font partie d’une même plateforme publique. Des services chez au moins deux fournisseurs de cloud public . Toute combinaison de services peut être prise en compte, à condition qu’elle provienne d’au moins deux clouds publics différents.

. Toute combinaison de services peut être prise en compte, à condition qu’elle provienne d’au moins deux clouds publics différents. Toute combinaison d’au moins deux clouds, y compris les clouds privés.

Certains fournisseurs et experts du secteur ont adopté le terme multicloud hybride, qui décrit un environnement comprenant au moins un cloud privé et au moins deux clouds publics.

À la base, un cloud hybride est un cloud qui se compose au moins d’un cloud public et d’un cloud privé. Il comprend généralement un composant de gestion pour orchestrer les services entre les plateformes, dans le but de créer une plateforme unifiée. Cependant, comme pour le multicloud, la signification du cloud hybride peut devenir un peu confuse, avec plusieurs significations légèrement différentes :

Combinaison d’un seul cloud public et d’un seul cloud privé.

Combinaison de plusieurs environnements en cloud dont au moins un est un cloud public et un autre un cloud privé.

Combinaison de clouds publics et privés, ainsi que de ressources traditionnelles sur site.

Bien que les définitions exactes varient, l’idée persiste qu’un cloud hybride comprend à la fois des clouds publics et privés. Ce qui n’est pas clair, en revanche, c’est le nombre exact de chacun d’eux, ou si le cloud hybride peut être considéré comme un certain type de multicloud.

Pour clarifier cette question, certains fournisseurs et experts du secteur ont adopté le terme multicloud hybride, qui décrit un environnement comprenant au moins un cloud privé et au moins deux clouds publics. Comme pour un cloud hybride de base, l’environnement s’appuie sur un composant de gestion pour orchestrer les services entre les plateformes.

Une autre façon de décrire un multicloud hybride est de dire qu’il comprend plusieurs clouds publics. Certaines sources peuvent élargir cette définition pour inclure plusieurs clouds privés ou des ressources traditionnelles sur site, mais l’idée de base reste la même : il y a au moins un composant de cloud privé et au moins deux composants de cloud public.

