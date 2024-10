Les premières cartes mères RISC-V dévoilées à l’Ubuntu Summit

Des premières cartes mères équipées de processeurs RISC-V. Telle a été l’une des surprises les plus notables du salon Ubuntu Summit, organisé par l’éditeur Canonical durant le dernier week-end d’octobre, à La Haye, pour rassembler les projets les plus innovants de l’écosystème lié à son Linux.

« Nous fabriquons par exemple des cartes mères à 99 euros qui embarquent un processeur RISC-V à 1,5 GHz avec 4 cœurs 64 bits, équivalent à un ARM Cortex-A53 [qui équipe notamment les Raspberry Pi 3, N.D.R.] et 8 Go de RAM. Pour l’heure, il s’agit surtout de laisser les développeurs jouer avec, pour nous aider à trouver les problèmes matériels ou logiciels qui peuvent subsister et que nous résoudrons dans les plus brefs délais. L’année prochaine, nous présenterons une seconde génération bien plus performante, avec une gravure plus fine et davantage de cœurs », explique Yuning Liang (en photo), le patron de la société DeepComputing, au MagIT.

Perçus comme une alternative Open source – comprendre libre de droits – aux processeurs basse consommation ARM, les processeurs RISC-V portent la double promesse d’être encore plus économes en énergie et de favoriser la construction d’ordinateurs débarrassés de toute technologie américaine propriétaire.

La mise au point du jeu d’instruction RISC-V remonte au début des années 2010, à l’université américaine de Berkeley. Le projet a été officialisé en 2015 avec la création de la fondation RISC-V International qui définit un design standard pouvant être implémenté gratuitement, par quiconque sait dessiner des semiconducteurs. Cette fondation a déménagé en Suisse en 2020, afin de garantir son indépendance de toute stratégie géopolitique américaine. Durant les deux dernières années, une vingtaine d’acteurs des semiconducteurs ont commencé à faire fabriquer des SOCs RISC-V (cœurs + circuits spécialisés) chez divers fondeurs.