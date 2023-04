EasyVista accélère hors de l’ITSM, mais en restant « loyal à l’IT »

En 2020, la société d’investissement Eurazeo prenait 67 % du capital de l’éditeur français EasyVista, acteur historique de l’ITSM. Cette étape a amorcé de profonds changements particulièrement tangibles depuis 2022.

« 2022 est la première année de la transformation d’EasyVista », confirme Patrice Barbedette qui a pris les rênes de la société en mai 2022. L’ambition a changé, souligne-t-il. Auparavant, l’éditeur pouvait revendiquer le statut de « belle société française » à la trajectoire « stable et linéaire. » Ses nouveaux actionnaires et ses dirigeants ont décidé d’accélérer.

Avec un rachat aux États-Unis, le Français visait un renforcement de « son empreinte aux US », lui permettant de réaliser à présent un peu plus de 30 % de son CA sur ce marché. Quels seront les critères des futures transactions ? « Nos trois premières opérations nous ont permis d’apprendre sur la taille cible », commente Patrice Barbedette. « Nous allons plutôt désormais être sur des acquisitions d’une taille raisonnable […] Pas le même niveau de chiffre d’affaires que nous [Ndlr : plus de 50 M€], mais de l’ordre de plusieurs millions d’euros », précise-t-il.

L’éditeur fonctionnait jusqu’à présent sur des mises à jour annuelles. Il a basculé sur des livraisons trimestrielles pour revendiquer « plus de vélocité dans l’innovation. » Sur le volet croissance externe, « nous allons sans doute réaliser de nouvelles acquisitions », promet le dirigeant. Pour en déterminer les caractéristiques, EasyVista s’appuiera sur son expérience et ses objectifs prioritaires.

« L’objectif est de doubler notre chiffre d’affaires à l’horizon 2025/2026 et d’atteindre plus de 20 % d’EBITDA », détaille le CEO et président. Pour y parvenir, EasyVista actionne deux leviers principaux : la croissance externe et l’accélération de la croissance organique « via de la transformation et par le biais d’acquisitions. »

EasyVista parie sur le Green IT

« Make, partner or buy » [Ndlr : faire, conclure un accord ou racheter], EasyVista a choisi de manier les trois. Et plusieurs domaines logiciels intéressent aujourd’hui l’acteur français en raison de leur dynamique. Patrice Barbedette en identifie deux « très forts ».

Le premier, c’est « tout ce que le cloud et le volume de données nécessitent » au niveau des infrastructures. « On a de plus en plus besoin de maintenance prédictive ». Pour livrer des offres dans ce domaine, EasyVista s’appuie sur son Lab IA, en charge du développement de modèles orientés sur la supervision des postes (utilisateurs finaux et d’infrastructure) pour garantir disponibilité et performance.

L’expérience utilisateur constitue un autre centre d’intérêt. « Tous les aspects de XLA, l’experience level agreement » sont dans le viseur de l’éditeur. L’objectif ici : « donner des solutions aux directions IT en leur permettant de prédire la perception d’un utilisateur sur ses usages et ses outils avant même qu’il ne soit confronté à un évènement. »

EasyVista Observe

Le CEO a un troisième thème à cœur et dont il observe le développement : le Green IT. « C’est un pari que nous faisons, mais je suis certain que c’est un pari gagnant », juge-t-il en justifiant son analyse par les demandes croissantes adressées à la DSI concernant le contrôle de l’empreinte carbone de l’IT.

« Aujourd’hui, les directions informatiques ont beaucoup de données, mais elles ne savent pas les exploiter », tranche-t-il. EasyVista travaille donc sur le sujet. « Nous avons apporté de premières réponses et d’autres arrivent en 2023, notamment pour aider l’IT à gérer ses flottes en les optimisant plutôt qu’en renouvelant indifféremment. »

Le terminal sera la priorité, il représente en effet le premier poste d’émissions. « Sur le Green IT, nous cherchons à aider les directions informatiques à gérer ces assets et les collaborateurs dans leur utilisation de la data » détaille le CEO. Suivi des performances et recommandations sont donc au programme.