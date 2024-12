Cybersécu, IA, durabilité, fin de Windows 10 : l’agenda 2025 des PME françaises s’annonce chargé

Que réserve 2025 aux PME françaises dans le domaine de l’IT ? Pour répondre à cette question, Acer for Business a réalisé une étude qui met en avant quatre grandes préoccupations : l’arrivée de l’intelligence artificielle (tirée par l’IA générative), la migration vers Windows 11 (et la fin du support de Windows 10), la réduction de l’empreinte carbone de l’IT (avec la montée en puissance du CSRD et des politiques ESG) et l’augmentation des risques de cyberattaques.

En ce qui concerne l’IA, le chiffre intéressant est que 35 % des PME s’apprêteraient à intégrer ou auraient déjà intégré, en partie, de l’IA dans leurs processus.

Pour faire quoi et comment ? La réponse est plus floue.

Elle mélange des cas pratiques (comme un chatbot pour 18 % des répondants) et des objectifs plus génériques comme l’amélioration des processus internes (pour 49 %), la réduction des coûts (13 %) ou encore la diminution des tâches fastidieuses (10 %).

Deuxième gros sujet… voire le premier : la cybersécurité. Avec un chiffre préoccupant : 67 % des PME interrogées auraient déjà été visées par des tentatives de piratage ou de ransomwares.

Conséquence, 71 % placent la cybersécurité au cœur de leur transformation numérique. Une évolution qui ne risque pas de s’inverser l’année prochaine.

« La sécurité des données et la fiabilité des équipements constituent un enjeu majeur de protection pour les entreprises, leurs salariés et leurs clients », note Acer for Business. « D’après Cybermalveillance.gouv.fr, environ deux PME sur trois subiraient une attaque dans les douze prochains mois, ce qui montre l’urgence de s’informer sur les menaces numériques et de mettre les moyens pour s’en protéger ».

Windows 11 et l’ajout de la puce TPM 2.0 devraient aider à renforcer cette sécurité au niveau du poste utilisateur. C’est en tout cas l’avis d’Acer… qui vend des PC avec cet OS et cette puce.