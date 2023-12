IA : Outscale fait passer ses instances GPUs en SecNumCloud 3.2

Outscale a reçu le Visa de sécurité de l’ANSSI pour la qualification SecNumCloud 3.2 de tous ses services de cloud public.

Avec cette qualification, le cloud de Dassault Systèmes répond de facto à la Doctrine Cloud de l’État.

« La qualification SecNumCloud 3.2 assure une protection maximale des données avec des critères renforcés tels que la protection contre le droit extraeuropéen », insiste Outscale. « Cette qualification représente le plus haut standard de sécurité en Europe ».

Pour répondre aux besoins croissants de calculs intensifs liés à l’IA, Outscale avait étendu son offre IaaS en proposant des GPUs. Ils sont eux aussi qualifiés SecNumCloud 3.2 (et respectent donc les normes strictes de sécurité et de souveraineté).

Pour mémoire, les GPUs proposés sont des NVIDIA (A100), des NVIDIA Tesla (V100), des NVIDIA Pascal (P100), des NVIDIA Pascal (P6) et des NVIDIA Kepler (K2).

« Les NVIDIA H100 sont réservées à des usages confidentiels à ce jour », ajoute un porte-parole d’Outscale dans un échange avec LeMagIT.

Des pas vers le PaaS

Très IaaS, Outscale regarde également vers le PaaS, avec une marketplace qui propose quelques « plateformes » consommables sur son IaaS (dont Scalingo). Il s’y dirige aussi avec une alliance industrielle, au travers de Numspot – entreprise cofondée avec Docapost, Bouygues Telecom et la Banque des Territoires et qui promet plus de services managés en 2024.

Toutes ces offres visent prioritairement les institutions publiques, les acteurs de la santé, et les opérateurs d’importance vitale (OIV).

La qualification SecNumCloud 3.2 pour le cloud public et des services PaaS est également l’objectif d’OVH, autre cloud souverain, pour l’année à venir. OVH propose lui aussi des GPU pour l’IA, tout comme Scaleway (cloud public d’Iliad).

Les grands esprits souverains semblent se rencontrer.