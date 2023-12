SAP Business AI : l’intelligence artificielle dans les applications SAP

SAP Business AI est le terme générique qui désigne l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans les applications métiers SAP. Ces applications incluent, sans s’y limiter, la finance, la gestion de la chaîne d’approvisionnement (SCM), les achats, les ressources humaines, ainsi que les ventes et le marketing.

Les différents Large Language Models (LLM) de SAP Business AI sont entraînés ( fine-tunés ) sur les données de chaque entreprise. Et ils sont, selon SAP, intégrés de manière à éviter toute application contraire à l’éthique et toute infraction au règlement général de l’UE sur la protection des données.

L’IA et applications Finance de SAP

Au-delà de l’IA générative, l’intelligence artificielle permet d’automatiser des tâches. Dans la finance et la comptabilité, elle peut par exemple aider à détecter les fraudes en surveillant les transactions et en détectant les anomalies.

L’IA de SAP peut également aider à établir des états financiers et veiller à ce qu’ils soient clôturés plus rapidement et avec le moins d’erreurs possible (voire aucune erreur).

Cela est particulièrement pertinent pour les transactions interentreprises, où les écarts – et l’origine de ces écarts – peuvent être rapidement identifiés. La comparaison automatisée des comptes et des écritures est intéressante dans la mesure où l’IA aide ici à créer des workflows quasiment totalement automatisés.

Le rapprochement des factures et des paiements est un autre domaine d’application de l’IA de SAP. Avec la technologie, les créances peuvent être identifiées et traitées plus rapidement. L’IA peut comparer les positions de compte, les factures et les paiements initiés pour réduire les erreurs. L’IA peut aussi extraire les informations pertinentes des avis de paiement et utiliser les données pour le rapprochement et la réconciliation.