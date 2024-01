SAP sort des fonctionnalités d’IA pour la grande distribution

Lors du grand salon 2024 de la grande distribution de la NRF, SAP a dévoilé des nouveautés à base d’Intelligence artificielle destinées, avance-t-il, à mieux gérer la planification, les stocks et l’expérience client.

SAP Predictive Replenishment donne des recommandations pour la planification des stocks, en particulier pour les articles à durée de conservation limitée. Son lancement est prévu pour le troisième trimestre 2024.

SAP Predictive Demand Planning, anticipe la demande, notamment en fonction des promotions. Disponibilité prévue au quatrième trimestre 2024.

SAP Order Management for Sourcing and Availability détermine quelle source d’approvisionnement est la plus pertinente. La fonctionnalité est disponible.

SAP Order Management Foundation, un système de gestion des commandes de bout en bout, de la saisie des commandes à leur exécution (également disponible)

Les fonctionnalités font partie de l’Industry Cloud de SAP dédié au Retail. Chacune est déployable seule, mais elles peuvent également être déployées ensemble dans un package unique. Dans les deux cas, elles « sont personnalisables en fonction de vos besoins », souligne Shardul Vikram, CTO et Head of Data & AI four les Industries et le CX chez SAP.

Les capacités prédictives utilisent des modèles personnalisés pour chaque client et n’utilisent que les données de ce client pour l’entraînement, ajoute-t-il. « Les besoins de chaque distributeur sont uniques, c’est pourquoi la création d’un modèle global ne fonctionnerait pas bien pour tout le monde », justifie-t-il.

Améliorer les processus omnicanaux Swarovski, fondé il y a 130 ans, est client de SAP depuis 40 ans. Le fabricant et détaillant autrichien de bijoux va être un des « early adopters » de ces services. Swarovski est passé à S/4HANA Cloud en juin 2023 avec le programme Rise. Le bijoutier se dit impatient d’utiliser ces fonctionnalités à base d’IA pour, dit-il, mettre en place des processus omnicanaux encore plus complets. « Nous serons en mesure d’optimiser notre planification de la demande et notre processus de prévision de manière significative », se réjouit déjà Lea Sonderegger, Chief Digital Office de Swarovski, « notre activité est internationale et assez complexe avec les volatilités du monde d’aujourd’hui », ajoute-t-elle. « [L’IA] nous permettra d’avoir le bon produit au bon endroit, là où le client le souhaite, et de minimiser les risques liés aux stocks ».