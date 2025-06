Puces IA : EnCharge AI lance une alternative à Qualcomm

Encore un nouveau type d’accélérateur pour l’intelligence artificielle. La startup EnCharge AI, fondée par des chercheurs de l’université américaine de Princeton, vient de dévoiler une puce EN100 qui fournirait une puissance de calcul de 200 TOPS (mille milliards d’opérations) à un ordinateur personnel. Soit sous la forme d’une barrette M.2 de 32 Go pour PC portables, soit sous celle d’une carte PCIe qui contient quatre EN100 et 128 Go de mémoire.

Les deux cartes consomment respectivement 8,25 et 40 watts, ce qui en fait donc des solutions bien moins énergivores que les accélérateurs équivalent pour PC basés sur la puce Cloud AI 100 de Qualcomm. Comparativement, une barrette M.2 contenant un Cloud AI 100 et 32 Go de mémoire consomme 75 watts, tandis que la version PCIe avec quatre puces et 128 Go de RAM atteint 150 watts.

Cette maîtrise de l’énergie serait due à une conception nouvelle du design du circuit ; EnCharge AI parle d’Analog in-memory. Le concept n’est pas nouveau, il consiste à faire correspondre les poids des matrices de données à des résistances électriques sur le circuit, explique un article scientifique du magazine de recherche Nature. En revanche, ce design est initialement pensé pour l’entraînement des LLM, pas pour leur utilisation.

De prime abord, le défaut de l’EN100 sera qu’il ne pourra accélérer que des LLM qui auront été spécifiquement entraînés pour fonctionner sur son circuit. EnCharge AI propose sur son site des logiciels pour entraîner soi-même des modèles. Sauf que, a priori, cette tâche, qui est celle des clusters de GPU en datacenters, est bien trop lourde pour un PC. Il faudra donc espérer que des versions des LLM spécifiques à l’EN100 voient le jour sur HuggingFace.