Santé : Docaposte lance son offre d’IA générative à la française

La filiale numérique de la Poste lance sa première solution « souveraine » d’IA générative. Elle s’adresse particulièrement aux acteurs du secteur public « exploitant des données sensibles ».

Docaposte collabore avec un trio français

Docaposte s’appuie sur le consortium NumSpot dont elle se sert pour héberger les plateformes de deux startups françaises : LightOn et Aleia.

Aleia est une « plateforme collaborative » permettant de gérer le cycle de vie des projets d’IA, de la préparation de données, en passant par la conception de modèles de machine learning et de deep learning, jusqu’à leur suivi en production. Aleia reprend à son compte les approches DataOps et MLOps. « Aleia est déjà utilisée par de grands industriels (surtout la branche de contrôle des équipements de centrales nucléaires d’Omexom, N.D.L.R), et par différents data spaces comme le Campus Cyber, IA Cargo », précise Docaposte.

Elle dispose d’un espace pour piloter des jeux de données, des notebooks, des modèles, des modules et des services. Un outil d’orchestration permet la mise en production des jobs et des services. Aleia propose également une fonction de gestion de rôle et de gouvernance de données.

Aleia répertorie par ailleurs une liste de modèles préentrainés, des templates pour simplifier les déploiements, un espace collaboratif et une capacité d’administration des ressources et du stockage. Aleia était déjà sur OVHcloud, Scaleway, et sur site.

LightOn est considéré comme l’une des jeunes pousses françaises prometteuses dans le domaine de l’IA générative. Elle a développé la plateforme Paradigm consacrée à l’entraînement et à l’inférence de modèles LLM. Cet été, elle a présenté Alfred 40B, sa déclinaison du modèle open source Falcon 40B.

Paradigm permet plus particulièrement de guider la gestion des prompts, la collecte des retours des utilisateurs et le fine tuning des modèles.

NumSpot, issu du partenariat entre Docaposte, la Banque des Territoires, Dassault Systèmes et Bouygues Telecom est l’offre de cloud public qui a été choisie pour porter la solution.

Le nerf de la guerre avec l’IA générative n’est autre que la disponibilité des GPU. En la matière, NumSpot indique avoir à sa disposition des instances GPU « qualifiées SecNumCloud », reposant sur les architectures Kepler (K2), Pascal (P6 et P100), Tesla (V100) et Ampere (A100). Plus précisément, elle s’appuie sur les infrastructures de 3DS Outscale.

L’entreprise portée par Dassault Systèmes a d’ores et déjà prévu d’intégrer des GPU H100 à son catalogue.