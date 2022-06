Freshworks : du support client à l’expérience client (CX)

Né dans le SaaS il y a douze ans et coté au Nasdaq (500 salariés, 50 000 clients, 400 M$ de chiffres d’affaires), l’Indien Freshworks (ex-Freshdesk) se frotte aujourd’hui au marché du CX et de l’automatisation du maketing.

Historiquement, premier pilier de Freshworks a été le support client, un segment couvert avec l’application Freshdesk. Mais comme ses concurrents, l’éditeur SaaS s’est doté d’une plateforme (Freshworks Neo) qui lui permet aujourd’hui de couvrir une multitude d’usages : CRM, service client, marketing cloud, CPQ (Configure Price Quote), ITSM et même les services RH.

Arrivé en France depuis peu, Freshworks cible également de nouveaux clients. « Nous sommes nés pour cibler les SMB [N.D.R. : PME, PMI] », rappelle Matthieu de Montvallon, Senior Director Solution Engineering chez Freshworks en provenance de ServiceNow. « Quelques années après notre création, nous avons commencé à attaquer le mid-market. En France, nos clients se répartissent à parts égales entre ces deux populations ».

Ce positionnement influence directement la conception des solutions – orientées exclusivement low code, y compris sur les fonctions d’administration. Cette approche vise à faciliter l’adoption utilisateur et à raccourcir les délais de mise en production.

« Le délai moyen sur le CRM est de trois jours », évalue Matthieu de Montvallon, ce qui rapproche Freshworks d’éditeurs comme Zoho, SugarCRM ou HubSpot plutôt que d’un Salesforce. Pour se démarquer, l’Indien fournit cependant une panoplie d’applications « plus large », couvrant l’ensemble des processus liés à l’expérience client (CX).

« Ce qui manquait sur le marché SMB [N.D.R. : PME], c’est une couverture horizontale très large en termes de fonctionnalités qui réunisse, dans une offre simple, service client, marketing, CPQ et CRM. Cela n’existait pas », ajoute-t-il.

Freshworks se fixe un objectif qu’elle juge « raisonnable » pour 2022 : convertir au moins 35 % des clients français de Shopify à Freshworks CRM for e-commerce.

« C’est un bundle, un ensemble de produits existants dont le CRM Freshsales, le service client avec Freshdesk, mais aussi le volet marketing cloud avec Freshmarketer », liste Matthieu de Montvallon. « Ces applications sont préintégrées avec Shopify », ce qui permet à ses utilisateurs d’automatiser leurs processus marketing et de suivre l’ensemble du parcours client.

Présent sur le CRM depuis 2019 avec Freshsales (et référencé depuis cette date dans le Magic Quadrant de Gartner), l’éditeur veut désormais démocratiser la vue 360° du client auprès des petites entreprises du e-commerce. Pour cela, il a lancé en avril Freshworks CRM for e-commerce.

Démocratiser le CX auprès des PME

En matière d’usages, et à titre d’exemple, l’intégration Freshmarketer avec Shopify donne la possibilité d’analyser les données du parcours client. Cette information alimente en parallèle le CRM et donc la connaissance client. Le moteur de workflow intégré peut en outre être exploité pour automatiser des envois d’e-mail, par exemple lorsqu’un abandon de panier est détecté durant le parcours client.

Matthieu de Montvallon, Senior Director Solution Engineering chez Freshworks

Freshmarketer permet par ailleurs aux utilisateurs de générer « instantanément des landing pages, notamment afin de faire de l’inscription clients très facilement ».

Plus largement, il s’agit de démocratiser les outils CX auprès des entreprises pour qui ces solutions restaient souvent inaccessibles, car trop chères et trop complexes d’utilisation.

Freshworks propose une déclinaison gratuite et trois plans payants avec un abonnement par utilisateur. Ces offres payantes sont nécessaires pour accéder à des fonctionnalités plus avancées (analytics, intelligence artificielle, etc.) en fonction des besoins fonctionnels.

Les propriétaires de boutiques Shopify ne sont qu’une première étape. Freshworks travaille déjà à une intégration avec le premier acteur des boutiques e-commerce, racheté par Adobe, et qui cible, lui, des entreprises de plus grande taille. « La prochaine offre, qui est pratiquement annoncée, c’est l’intégration Magento », confie Matthieu de Montvallon. « Ce n’est pas un secret. Il s’agira de la même offre Freshworks CRM for e-commerce, mais pour les utilisateurs de Magento ». Le même objectif de 35 % de taux de conversion devrait être fixé. Puis dépassé ?