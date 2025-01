Freshworks se pose en alternative à Salesforce et ServiceNow

L’éditeur américain d’origine indienne a été fondé en 2010 par Girish Mathrubootham et Shan Krishnasamy. Il s’appelait alors Freshdesk. Installée à San Mateo depuis 2018, la société a pris son nom actuel en 2017. Girish Mathrubootham, actuel président du conseil d’administration, a laissé sa place de CEO à Dennis Woodside en mai 2024.

Dennis Woodside est un ancien dirigeant chez Google et Motorola Mobility (avant sa vente par Google à Lenovo). En tant que PDG et directeur opérationnel, il a contribué à l’introduction en bourse de Dropbox. Entre 2019 et 2022, il siégeait au conseil d’administration de ServiceNow. « J’ai 25 ans de carrière dans le secteur des technologies », affirme le CEO de Freshworks auprès du MagIT.

Qui est Freshworks ? Freshworks a d’abord bâti une solution SaaS de gestion de tickets clients et IT avant de se lancer dans la gestion de la relation client. Son catalogue produit couvre les domaines de la Customer Experience (CX), l’ITSM et le CRM. Le 1er mai dernier, l’acteur a acquis Device42 pour 230 millions de dollars. Cet éditeur développe une solution de « découverte, de gestion des actifs et de cartographie des dépendances dans les centres de données et le cloud ». Dennis Woodside,

« Nous avons trois priorités », résume Dennis Woodside. « La première est notre activité dédiée à l'expérience employé. Le nom du produit est FreshService et il aide les départements informatiques en automatisant leurs opérations et la façon dont ils servent leurs clients internes », ajoute-t-il. La deuxième priorité de l'éditeur ne serait autre que l'IA. La troisième priorité ? Elle est incarnée dans le produit Freshdesk, consacré au service client. Ces trois socles ont permis à Freshworks de convaincre près de 70 000 clients dans 120 pays, dont plus de 22 000 rapportent chacun à l'éditeur un revenu récurrent annuel de 5 000 dollars. Au troisième trimestre fiscal 2024, l'éditeur évoquait un socle de 3 000 clients dépensant plus 50 000 dollars dans ses solutions.

Des ambitions en France, aux Pays-Bas et en Allemagne « Nous avons environ 2 500 clients en France », note Dennis Woodside qui cite la RATP, Carrefour, le Paris Saint-Germain, tandis que Decathlon et Airbus sont référencés dans la présentation des résultats du Q3 2 024 de l'éditeur. « Mondialement, 45 % de nos revenus proviennent des États-Unis et 40 % de l'Europe. Le Royaume-Uni est notre plus grand marché en dehors des États-Unis, avec environ 13 % de notre chiffre d'affaires, et la France vient juste après. La France est donc un marché important pour nous », assure le CEO de Freshworks. En 2025, l'éditeur entend d'ailleurs développer son activité dans l'Hexagone, aux Pays-Bas et en Allemagne. Freshworks a acquis ses lettres de noblesse auprès des PME et des entreprises de taille intermédiaire. Voilà qu'il veut s'étendre auprès de plus grands groupes. « Nos clients types comptent généralement entre 5 000 et 20 000 employés. Par exemple, des entreprises comme la RATP ou Carrefour Belgique entrent dans cette catégorie », affirme Dennis Woodside. « Ces organisations sont suffisamment importantes pour avoir des besoins avancés en matière d'informatique ou d'assistance à la clientèle et nécessitent des systèmes évolutifs et de qualité professionnelle. Cependant, il ne s'agit pas de géants avec 100 000 employés, où des équipes de 10 personnes ou plus peuvent être dédiées uniquement à la gestion de plateformes comme Salesforce ou ServiceNow ». Ces entreprises auraient besoin de solutions aux mains de services d'assistance ou d'IT plus petits. « C'est là que nous excellons, car aucune autre solution n'est aussi efficace que les nôtres sur ce créneau », avance le dirigeant. Les outils de Freshworks seraient plus simples à prendre en main par les agents et les services IT que leurs équivalents du marché. Et au dirigeant de l'éditeur d'assurer que les déploiements peuvent être adaptés aux besoins des DSI. « Le taux de rotation des agents du service clientèle peut atteindre 30 % chaque année. Il faut constamment former de nouvelles personnes », déclare Dennis Woodside. « Il est donc important que l'interface soit facile à comprendre et à utiliser. C'est resté un de nos principes fondamentaux. Mais derrière cela, notre plateforme a beaucoup de sophistication dans des domaines comme la sécurité, la façon dont nous traitons les données », vante-t-il.