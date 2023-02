Process mining : Signavio veut mettre le pied à l'étrier des clients SAP

SAP Signavio tente d'écrire les règles du jeu des projets d'exploration de processus avec la sortie d'un nouvel outil nommé Process Explorer.

SAP Signavio Process Explorer s'appuie sur les données relatives à l'exploration des processus que Signavio a recueilli dans le cadre de milliers de projets de transformation d’entreprise menés par SAP et ses partenaires. Process Explorer les présente sous forme de recommandations susceptibles d'aider les clients à lancer, exécuter et mener à bien des projets similaires.

Selon la société, les utilisateurs de Process Explorer peuvent accéder à plus de 7 000 modèles de processus, à des cartes de capacités pour 20 domaines d'activité et à « des accélérateurs de valeur » pour 13 secteurs. Process Explorer peut fonctionner avec des systèmes SAP et « non-SAP », et comprend un certain nombre de modèles de processus indépendants du système. Il dispose également d'une collection de pratiques et de modèles spécifiques aux projets pour les systèmes SAP, tels que les implémentations de S/4HANA visant à accélérer les déploiements et à réduire les personnalisations.

SAP Signavio, né à Berlin, est l'une des nombreuses entreprises spécialisées dans le process mining. Née aux Pays-Bas, popularisée en Allemagne, cette technologie a été conçue pour aider les entreprises à comprendre et à améliorer leurs opérations commerciales en analysant leurs processus. SAP a acquis Signavio en 2021. Son logiciel d'exploration de processus a un des éléments de Rise with SAP, l'initiative de SAP, vieille de deux ans, visant à faire migrer les ERP des clients vers S/4HANA Cloud.

« Avec Process Explorer, vous pouvez consulter des analyses sur votre situation actuelle, mais aussi les solutions alternatives pour l'avenir - ce que les autres [entreprises] ont fait de bien à ce sujet, quelles sont les meilleures pratiques pour les projets », avance Gero Decker, directeur général de SAP Signavio.

Process Explorer, une solution « prometteuse », selon les analystes Selon les analystes, Process Explorer est « prometteur ». D’après Jon Reed, cofondateur de Diginomica, un cabinet d'analyses IT, la solution s'attaque à une partie négligée des projets de transformation de l'entreprise, à savoir les mener à bien. Tout ce qui peut aider les clients à lancer et à mener à bien des projets de transformation est une mesure positive qui aurait dû être prise depuis longtemps, déclare-t-il. « Dans nos vies personnelles, nous avons accès à des outils pour mesurer nos signes vitaux que nous pouvons consulter en permanence. Pourquoi n'en aurions-nous pas pour nos projets ? » rhétorise Jon Reed. « Cela ressemble à une tentative authentique et sérieuse de la part de [SAP Signavio] de fournir cela à ses clients ». Cependant, Process Explorer est un nouveau produit. Les questions de son coût et de l'existence de partenaires suffisamment formés et expérimentés pour utiliser ces outils demeurent ouverts pour les clients, selon l’analyste. De plus, les environnements SAP peuvent être tout à fait standard ou totalement personnalisé. À en croire Jon Reed, plus un paysage est complexe, plus il sera difficile d'en tirer des recommandations pertinentes. « Vous pouvez parfois désarçonner des systèmes comme celui-ci avec des situations qu'ils n'ont jamais vues auparavant, et leurs recommandations peuvent ne pas être complètement infaillibles », prévient Jon Reed. « C'est là que le retour d'information des clients sera très important ». Plus le système sera utilisé, plus il aura accès à des données et plus il deviendra précis, ajoute-t-il. « Un système comme celui-ci n'a pas besoin d'être parfait pour être puissant », juge l'analyste de Digimonica. « Il fournira des recommandations et vous indiquera les choses que vous devriez corriger, mais c'est toujours vous qui prendrez les décisions finales ».