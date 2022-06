Le DAM de Keepeek s’ouvre aux plateformes en ligne

Le Digital Asset Management du Français Keepeek s’ouvre aux plateformes en ligne de vidéos et de contenus.

« Face à la généralisation de ces plateformes de création de vidéo, de textes, d’images, de présentation business, de mini clips, d’objets 3D, Keepeek fait évoluer sa solution », justifie l’éditeur qui revendique 350 clients.

« Pour répondre à cette nouvelle donne, qui sort l’entreprise de ses cadres habituels, notre philosophie a été de dire qu’il ne fallait pas changer ce qui marchait bien, mais intégrer nativement ces nouveaux médias, pour conserver le meilleur de l’Ancien et du Nouveau Monde des médias d’entreprises », synthétise Thomas Larzilliere, PDG et fondateur de Keepeek.

Concurrent breton d’Adobe et OpenText

Installé à Paris et à Rennes, et soutenu par Bpifrance, Keepeek cible les grands comptes (Auchan, OCDE, Stellantis, etc.) et se positionne en concurrent du DAM d’Adobe ou de celui d’OpenText.

Il affiche un chiffre d’affaires de 6,1 millions d’euros, en forte croissance de +48 % en 2021.

Son DAM est disponible en mode SaaS (sur l'infrastructure de Claranet) et sur site. La fonctionnalité de RMM est en revanche liée à la version cloud.