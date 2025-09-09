Nmedia - Fotolia
Cloud : les ventes des services d’IaaS ont augmenté de 22% en un an
Des services avancés d’infrastructure d’IA qui n’existaient pas il y a un an, mais aussi le besoin nouveau de sortir les machines virtuelles VMware des datacenters expliquent la hausse du succès du cloud IaaS.
Les dépenses mondiales en services d’infrastructure cloud (IaaS) ont atteint 95,3 milliards de dollars lors du second trimestre de l’année 2025, selon le dernier rapport du cabinet d’études Canalys. Cela représente une hausse de 22% par rapport à la même période un an plus tôt. Comme d’habitude, les deux tiers de ces dépenses sont allés aux trois plus importants fournisseurs du secteur : les hyperscalers américains AWS (Amazon), Azure (Microsoft) et GCP (Google).
Canalys note que cela fait désormais un an que les ventes de services d’IaaS sont plus de 20% meilleures que celles de l’année précédente. En cause ? La maturité des offres d’infrastructures d’IA, une activité qui n’existait pour ainsi dire pas avant le second semestre de 2023.
« La demande des clients pour les services d'IA évolue. Au départ, les entreprises cherchaient dans le cloud une IA disponible et facile à utiliser. À présent, elles veulent des services qui leur permettent de jongler avec différents modèles selon les usages », explique Yi Zhang, l’analyste responsable de l’étude chez Canalys, en suggérant qu’il y a eu un moment de bascule entre la découverte d’offres simples et l’industrialisation véritable de projets à partir d’architectures complexes.
Cela s’est traduit chez les hyperscalers par l’arrivée de portails orientés usages – AWS Bedrock, Azure AI Foundry, Google Vertex AI – qui configurent les infrastructures de VM, de GPU, de réseau et de stockage nécessaires. Ces services deviendraient d’autant plus populaires qu’ils donnent désormais chacun accès à la plupart des LLM, alors qu’au départ chaque hyperscaler comptait concourir avec un LLM bien à lui : OpenAI GPT chez Azure, Anthropic Claude chez AWS, Google Gemini chez GCP.
Les ventes comptabilisées par Canalys dans son étude comprennent celles des services d’IaaS classiques (machines virtuelles, stockage, réseau), plus les services de containers (dits CaaS), les services de clusters physiques dédiés (BMaaS, pour Bare-Metal-as-a-Service), ainsi que certains services de PaaS (fonctions liées à l’infrastructure, notamment les plateformes de déploiement automatisé).
L’écart se resserre entre AWS, Azure et GCP
Dans le détail, AWS reste le leader incontesté des fournisseurs de services IaaS, avec 32% de parts de marché lors du second trimestre 2025. Cependant, sa progression de 17% en un an est inférieure à la moyenne. Selon Canalys, AWS serait victime de son succès et ne parviendrait pas à répondre à la demande. Au début de cette année, il lui manquait encore des datacenters et des GPU pour honorer toutes les commandes.
Si le No2 Azure n’a que 22% des parts de marché, il est l’hyperscaler qui affiche la plus belle progression en un an : la croissance de ses ventes atteint 39%. Canalys estime que l’IA n’explique qu’en partie ce résultat. Nombre d’entreprises auraient aussi choisi Azure pour migrer en cloud leurs machines virtuelles VMware.
Cette migration s’est accélérée suite au rachat de VMware par Broadcom, fin 2023, et l’explosion des tarifs qui s’en est suivie. Dans ce contexte, le passage du datacenter au cloud apporte un gain financier minime, mais il est surtout vu comme un tremplin pour adapter plus facilement les applications à d’autres architectures, dans l’optique d’abandonner VMware à terme. La force d’Azure est d’avoir pu maintenir des clouds privés VMware parmi son catalogue de services d’infrastructures en ligne. AWS en a été privé pendant près d’un an, faute de trouver rapidement un nouvel accord commercial avec Broadcom.
GCP, enfin, a également connu une progression extraordinaire de ses ventes de 34% entre les seconds trimestres de 2024 et 2025. Et, ce, pour les mêmes raisons qu’Azure. Sa part de marché est aujourd’hui de 11%.
Fin 2022, avant le début de l’IA générative, AWS détenait environ 35% de partes de marché, Azure moins de 20% et GCP même pas 10%.