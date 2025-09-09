Cloud : les ventes des services d’IaaS ont augmenté de 22% en un an

Les dépenses mondiales en services d’infrastructure cloud (IaaS) ont atteint 95,3 milliards de dollars lors du second trimestre de l’année 2025, selon le dernier rapport du cabinet d’études Canalys. Cela représente une hausse de 22% par rapport à la même période un an plus tôt. Comme d’habitude, les deux tiers de ces dépenses sont allés aux trois plus importants fournisseurs du secteur : les hyperscalers américains AWS (Amazon), Azure (Microsoft) et GCP (Google).

Canalys note que cela fait désormais un an que les ventes de services d’IaaS sont plus de 20% meilleures que celles de l’année précédente. En cause ? La maturité des offres d’infrastructures d’IA, une activité qui n’existait pour ainsi dire pas avant le second semestre de 2023.

« La demande des clients pour les services d'IA évolue. Au départ, les entreprises cherchaient dans le cloud une IA disponible et facile à utiliser. À présent, elles veulent des services qui leur permettent de jongler avec différents modèles selon les usages », explique Yi Zhang, l’analyste responsable de l’étude chez Canalys, en suggérant qu’il y a eu un moment de bascule entre la découverte d’offres simples et l’industrialisation véritable de projets à partir d’architectures complexes.

Cela s’est traduit chez les hyperscalers par l’arrivée de portails orientés usages – AWS Bedrock, Azure AI Foundry, Google Vertex AI – qui configurent les infrastructures de VM, de GPU, de réseau et de stockage nécessaires. Ces services deviendraient d’autant plus populaires qu’ils donnent désormais chacun accès à la plupart des LLM, alors qu’au départ chaque hyperscaler comptait concourir avec un LLM bien à lui : OpenAI GPT chez Azure, Anthropic Claude chez AWS, Google Gemini chez GCP.

Les ventes comptabilisées par Canalys dans son étude comprennent celles des services d’IaaS classiques (machines virtuelles, stockage, réseau), plus les services de containers (dits CaaS), les services de clusters physiques dédiés (BMaaS, pour Bare-Metal-as-a-Service), ainsi que certains services de PaaS (fonctions liées à l’infrastructure, notamment les plateformes de déploiement automatisé).