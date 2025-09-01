L’IA déshumanise déjà la vie de bureaux (étude)

L’intelligence artificielle (IA) – en particulier l’IA générative – transforme les dynamiques de travail et la place de l’humain dans les entreprises. Un chiffre fort, issu d’une étude publiée par la plateforme d’emploi Indeed, le traduit de manière presque caricaturale : 52 % des employeurs considéreraient qu’il est aujourd’hui plus simple – et plus économique – de former une IA que de recruter un jeune diplômé.

Cette opinion est encore plus marquée dans un secteur comme la finance (70 %). Mais même si certains domaines semblent plus modérés (comme l’éducation à 40 %), elle traduit une forme de début de basculement : la technologie ne se contente plus de soutenir ou d’augmenter les équipes, elle est perçue comme un substitut possible à certains profils, en premier lieu les juniors.

« Dans tous les cas, une dépendance accrue à l’IA semble inévitable », résume l’étude, citant 64 % d’employeurs ayant déjà intégré cette idée dans leur stratégie.

Plus de collaboration, moins d’humains : le paradoxe de l’IA Les premiers effets de l’IA dans les pratiques quotidiennes seraient déjà visibles : 46 % des employeurs notent une amélioration de l’efficacité, et 31 % évoquent une meilleure collaboration. Mais cette performance s’accompagne d’un revers et d’une contradiction. Un quart des dirigeants mentionne en parallèle une perte de la dimension humaine dans les échanges professionnels. Le paradoxe est d’autant plus grand dans un contexte de retour au bureau, pas forcément bien accueilli par les employés, mais justifié par les entreprises justement pour améliorer les synergies entre personnes physiques. Dans le détail, les interactions informelles et les conversations personnelles reculeraient dans environ 23 % des entreprises. Un phénomène qui alimente une inquiétude plus large : 64 % des employeurs craignent que l’usage intensif de l’IA ne fragilise la confiance entre collègues. Cette préoccupation grimpe à 74 % dans le secteur des RH. « Certes, 26 % [des décideurs] affirment que leur lieu de travail est devenu plus connecté. Mais connecté ne signifie pas pour autant plus humain », souligne Indeed. « À mesure que l’IA gagne du terrain, c’est tout l’équilibre entre performance et lien humain qui se fragilise. Avec, en toile de fond, un risque réel de déshumanisation du travail et de fragmentation de ce qui reste aujourd’hui comme un lieu de sociabilisation incontournable. »