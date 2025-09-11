mixmagic - stock.adobe.com
L’AFNUM fête ses dix ans avec dix propositions pour l’Europe du numérique
L’Alliance française des industries du numérique (AFNUM) publie un manifeste – un mode d’emploi en 10 points – et appelle à une mobilisation collective pour renforcer la compétitivité de la France et de l’Europe dans le numérique.
Il y a urgence. La France souffrirait d’un retard dans plusieurs domaines numériques stratégiques. Le pays ne représente, par exemple, que 4 % de la capacité mondiale de calcul haute performance (HPC), le coût annuel des cyberattaques pour l’économie nationale dépasse les 2 milliards €, et seulement une PME sur dix utiliserait aujourd’hui l’intelligence artificielle.
Ces chiffres sont rappelés par l’AFNUM (l’Alliance française des industries du numérique) qui appelle à un sursaut. Mais, ajoute l’association, ces défis seraient aussi une opportunité : 180 000 postes seraient à pourvoir d’ici 2030 dans le numérique.
Trois axes stratégiques
À l’occasion de ses 10 ans, l’AFNUM propose de lancer un plan en 10 propositions, articulées autour de trois défis majeurs.
D’abord, doper la compétitivité européenne – un impératif dans un monde de plus en plus instable. Ensuite, former massivement (et mieux) pour attirer les talents. Enfin, faire du numérique un levier responsable, et pas seulement une problématique technologique.
Concrètement, parmi les premières mesures phares, l’organisation recommande de simplifier les réglementations et d’allouer 25 % des fonds européens à la transition numérique. Autre idée forte : repenser la commande publique pour qu’elle prime l’innovation et la durabilité, et pas seulement le prix.
Côté technologique, elle propose également de lancer un programme national 6G « industriel ambitieux » (sic), plus de data centers, et un coup de pouce fiscal pour inciter les PME à adopter l’IA.
Enfin, la cybersécurité n’est pas oubliée avec l’idée d’un plan national qui inclurait des outils prêts à l’emploi et un rôle élargi pour les antennes locales de l’ANSSI.
Former pour anticiper 2030
Le deuxième axe porte sur la formation. Pour anticiper les besoins de 2030, l’AFNUM estime qu’il est nécessaire d’intégrer l’éducation au numérique dès l’école primaire.
Elle propose par ailleurs la mise en place de parcours IA dans toutes les formations diplômantes et un soutien renforcé à la reconversion professionnelle.
Un guichet unique « Talents numériques en France » ainsi que le rétablissement de la « niche docteur » figurent parmi les mesures envisagées pour attirer et retenir les experts.
Le troisième volet du manifeste insiste sur la « responsabilité ». L’AFNUM suggère ainsi d’accélérer l’économie circulaire du numérique, en harmonisant les indices environnementaux et en valorisant les produits reconditionnés.
Elle met également en avant la nécessité de mieux protéger les publics vulnérables, en intégrant l’accessibilité dans la formation des ingénieurs et en renforçant la sensibilisation des parents à un usage responsable du numérique par les enfants.
Une ambition politique
Le tout vise à dépasser la simple « numérisation » des organisations et à créer une dynamique plus vaste, y compris industrielle et politique.
« Notre futur ne se résume pas à l’adoption de technologies », insiste Marc Charriere, président de l’AFNUM. « Il se construit dans notre capacité à faire alliance pour que les industries numériques soient le socle d’une puissance française et européenne, durable et inclusive. »
Ces propositions seront présentées officiellement le 11 septembre 2025, lors de la célébration des dix ans de l’association, organisée au Parc des Princes.
L’AFNUM en bref
L’AFNUM regroupe les industriels français des infrastructures numériques, du quantique, de l’IT, de l’impression et de l’électronique grand public.
Ses adhérents se décrivent comme le « socle numérique » pour développer les usages digitaux.
L’organisation revendique 250 000 emplois, dont 80 000 directs, dans des secteurs qui vont de l’industrie 4.0, à la défense, en passant par l’énergie, la mobilité, ou encore la formation ou la culture, pour un chiffre d’affaires cumulé de 35 milliards d’euros.
L’AFNUM est membre de la Fédération des Industries Électriques, Électroniques et de Communication, du Medef et de DigitalEurope (association professionnelle qui représente les industries de la transformation numérique).