L’AFNUM fête ses dix ans avec dix propositions pour l’Europe du numérique

Il y a urgence. La France souffrirait d’un retard dans plusieurs domaines numériques stratégiques. Le pays ne représente, par exemple, que 4 % de la capacité mondiale de calcul haute performance (HPC), le coût annuel des cyberattaques pour l’économie nationale dépasse les 2 milliards €, et seulement une PME sur dix utiliserait aujourd’hui l’intelligence artificielle.

Ces chiffres sont rappelés par l’AFNUM (l’Alliance française des industries du numérique) qui appelle à un sursaut. Mais, ajoute l’association, ces défis seraient aussi une opportunité : 180 000 postes seraient à pourvoir d’ici 2030 dans le numérique.

Trois axes stratégiques À l’occasion de ses 10 ans, l’AFNUM propose de lancer un plan en 10 propositions, articulées autour de trois défis majeurs. D’abord, doper la compétitivité européenne – un impératif dans un monde de plus en plus instable. Ensuite, former massivement (et mieux) pour attirer les talents. Enfin, faire du numérique un levier responsable, et pas seulement une problématique technologique. Concrètement, parmi les premières mesures phares, l’organisation recommande de simplifier les réglementations et d’allouer 25 % des fonds européens à la transition numérique. Autre idée forte : repenser la commande publique pour qu’elle prime l’innovation et la durabilité, et pas seulement le prix. Côté technologique, elle propose également de lancer un programme national 6G « industriel ambitieux » (sic), plus de data centers, et un coup de pouce fiscal pour inciter les PME à adopter l’IA. Enfin, la cybersécurité n’est pas oubliée avec l’idée d’un plan national qui inclurait des outils prêts à l’emploi et un rôle élargi pour les antennes locales de l’ANSSI.

Former pour anticiper 2030 Le deuxième axe porte sur la formation. Pour anticiper les besoins de 2030, l’AFNUM estime qu’il est nécessaire d’intégrer l’éducation au numérique dès l’école primaire. Elle propose par ailleurs la mise en place de parcours IA dans toutes les formations diplômantes et un soutien renforcé à la reconversion professionnelle. Un guichet unique « Talents numériques en France » ainsi que le rétablissement de la « niche docteur » figurent parmi les mesures envisagées pour attirer et retenir les experts. Le troisième volet du manifeste insiste sur la « responsabilité ». L’AFNUM suggère ainsi d’accélérer l’économie circulaire du numérique, en harmonisant les indices environnementaux et en valorisant les produits reconditionnés. Elle met également en avant la nécessité de mieux protéger les publics vulnérables, en intégrant l’accessibilité dans la formation des ingénieurs et en renforçant la sensibilisation des parents à un usage responsable du numérique par les enfants.