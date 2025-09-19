Le gouvernement lance son appel à projets pour faire émerger des « Pionniers de l’IA »

L’IA est un sujet majeur pour l’État. La preuve, il multiplie les initiatives et les dispositifs pour rester dans la course internationale : stratégie nationale pour l’IA (lancée en 2018), Sommet pour l’action sur l’IA (en février 2025), nouveau Conseil national de l’IA et du numérique (lancé en juillet 2025), ou encore « Osez l’IA » (lancé en août 2025). Ce 18 septembre 2025 l’a encore montré avec le lancement d’un appel à projets dans le cadre du plan France 2030.

L’appel, baptisé « Pionniers de l’intelligence artificielle », aura pour objectif de financer des « projets de rupture à haut potentiel économique », avec une attention particulière pour ceux dans l’industrie, l’énergie, la sécurité des systèmes informatiques, la santé, ou encore transition écologique.

L’accent sera également mis sur les nouvelles architectures de modèles, les méthodes d’entraînement, et l’intégration de l’Intelligence artificielle dans des environnements complexes – comme la robotique.

Le tout sera géré par Bpifrance et par l’Agence de programmes dans le numérique, portée par l’INRIA.

Le financement s’organisera en trois étapes. La première concernera la faisabilité (100 000 à 200 000 euros pour 6 à 12 mois). La deuxième aidera à concevoir des démonstrateurs (400 000 à 800 000 euros pour 6 à 18 mois). La troisième soutiendra le déploiement, avec cette fois-ci une enveloppe comprise entre 3 et 8 millions d’euros pour une durée allant jusqu’à trois ans.

Le passage d’une phase ne sera pas automatique. Il sera conditionné par une évaluation « sélective ». Le but étant de concentrer les moyens sur les projets les plus prometteurs.

Bpifrance interviendra pour les phases 2 et 3, consacrées. L’INRIA, de son côté, accompagnera la contractualisation des premières phases pour les projets retenus.

L’appel à projets est ouvert à plusieurs profils d’acteurs (entreprises, centres de recherche, consortiums). Les partenariats européens seront également éligibles.

Le cahier des charges a été mis en ligne. La première sélection de projets aura lieu le 5 novembre.