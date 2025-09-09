HubSpot sort une vingtaine d’agents IA

HubSpot poursuit son incursion dans l’intelligence artificielle agentique avec un ensemble de fonctionnalités destinées aux petites et moyennes entreprises (PME). Plus de vingt agents génératifs s’adresseront au marketing, à la vente et au service de support sur un total de 200 fonctions annoncées pour le CRM.

La plupart sont proposées en bêta publique ou privée.

Parmi les plus notables, HubSpot a présenté Data Agent (capable d’analyser les données clients et des informations issues du web), Customer Agent (qui résume les conversations, répond aux questions et qualifie les prospects) et Prospecting Agent (qui détecte des signaux d’achat et automatise la prospection).

« Une approche pragmatique » de l’IA Pour Liz Miller, analyste chez Constellation Research, l’approche de HubSpot est « pragmatique et très axée sur les tâches », à l’image de celle de Salesforce lors de ses premiers pas dans l’IA. « Tout le monde cherche à tirer de la valeur de l’IA agentique pour l’expérience client, mais cela reste difficile », observe-t-elle. HubSpot se distinguerait toutefois en permettant aux métiers d’expérimenter l’automatisation – sans avoir à demander à des développeurs – un atout important pour les ETI et des PME en quête d’agilité. « Je ne dirais pas que c’est comme appuyer sur un bouton magique, car rien n’est simple avec l’IA aujourd’hui », nuance Liz Miller. « Mais HubSpot essaie de rendre les choses aussi accessibles et pratiques que possible. »