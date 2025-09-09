phonlamaiphoto - stock.adobe.com
HubSpot sort une vingtaine d’agents IA
À l’occasion de sa conférence Inbound à Las Vegas, HubSpot a dévoilé plus de 200 nouveautés, dont une vingtaine d’agents d’IA générative et agentique pour le marketing, la vente et la relation client. L’éditeur veut rendre ces outils accessibles aux PME, son cœur de clientèle.
HubSpot poursuit son incursion dans l’intelligence artificielle agentique avec un ensemble de fonctionnalités destinées aux petites et moyennes entreprises (PME). Plus de vingt agents génératifs s’adresseront au marketing, à la vente et au service de support sur un total de 200 fonctions annoncées pour le CRM.
La plupart sont proposées en bêta publique ou privée.
Parmi les plus notables, HubSpot a présenté Data Agent (capable d’analyser les données clients et des informations issues du web), Customer Agent (qui résume les conversations, répond aux questions et qualifie les prospects) et Prospecting Agent (qui détecte des signaux d’achat et automatise la prospection).
« Une approche pragmatique » de l’IA
Pour Liz Miller, analyste chez Constellation Research, l’approche de HubSpot est « pragmatique et très axée sur les tâches », à l’image de celle de Salesforce lors de ses premiers pas dans l’IA.
« Tout le monde cherche à tirer de la valeur de l’IA agentique pour l’expérience client, mais cela reste difficile », observe-t-elle. HubSpot se distinguerait toutefois en permettant aux métiers d’expérimenter l’automatisation – sans avoir à demander à des développeurs – un atout important pour les ETI et des PME en quête d’agilité.
« Je ne dirais pas que c’est comme appuyer sur un bouton magique, car rien n’est simple avec l’IA aujourd’hui », nuance Liz Miller. « Mais HubSpot essaie de rendre les choses aussi accessibles et pratiques que possible. »
De nouveaux agents prêts à l’emploi
Parmi les autres mises à jour figurent des agents préentraînés pour les équipes commerciales, marketing et service client.
Les commerciaux bénéficieront d’agents capables de réaliser des recherches firmographiques (pour la segmentation d’un marché), de remplir des réponses à appels d’offres et de produire des comptes rendus d’appels.
Les marketeurs disposeront d’agents pour créer des pages de destination, rechercher des extraits vidéo ou encore rédiger des articles de blog et des posts sur les réseaux sociaux.
Ces outils seront accessibles dans une place de marché (la Breeze Marketplace) dont la version bêta publique a été lancée début septembre.
HubSpot prévoit aussi de lancer un « studio » pour créer des agents sur mesure. Le but étant de cibler des personas spécifiques et de gérer des processus commerciaux particuliers.
HubSpot insiste sur la nécessité d’adopter un modèle hybride, qui associe humain et IA. « Les entreprises qui vont dominer l’ère de l’IA seront celles qui auront les équipes hybrides les plus intelligentes », affirme Nicholas Holland, vice-président produit et responsable IA chez HubSpot. « C’est une idée que nous utilisons beaucoup en interne : les humains ouvrent la voie, l’IA accélère. »