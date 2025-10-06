Datacenters IA : OpenAI va acheter pour 6 GW de GPU à AMD

Malgré tous les efforts de Nvidia pour noyauter les hébergeurs de services de calcul, OpenAI, l’éditeur de ChatGPT, vient de négocier l’achat d’une très grande quantité de GPU AMD pour certains des datacenters Stargate qu’il fera construire dès le second semestre 2026. La seule quantité officiellement exprimée est la puissance électrique totale consommée par les puces achetées : 6 gigawatts.

Le communiqué d’OpenAI évoque des GPU Instinct MI450X, une puce dont AMD n’a pas encore lancé la production chez TSMC. Rivalisant avec le futur GPU Rubin de Nvidia, le MI450X est censé être gravé avec une finesse de 3 nm, intégrer 288 Go de mémoire HBM4, offrir une puissance de calcul de 50 Pétaflops (milliers de milliards d’opérations par seconde) en 4 bits et consommer jusqu’à 2 kW. Les 6 GW de puissance électrique annoncés correspondraient donc à 2 millions de GPU. Soit l’équivalent d’une production annuelle de GPU AMD haut de gamme chez TSMC.

Sachant qu’OpenAI avait précédemment évoqué un coût de 90 milliards de dollars pour 2 GW de puissance électrique avec des GPU Nvidia et en partant du principe que les GPU d’AMD coûtent environ 40% moins cher, il est raisonnable d’estimer ce contrat à un peu plus de 160 milliards de dollars. Rappelons que, pour l’heure, le chiffre d’affaires annuel d’OpenAI est de seulement 12 milliards de dollars ; l’éditeur espère atteindre les 13 mds $ à la fin de l’année 2025.

Un bâtiment de datacenter dernier cri, construit pour héberger des calculs d’IA, atteint environ 200 MW de puissance électrique et un campus type héberge six de ces bâtiments. Les GPU d’AMD pourraient donc être déployées dans le monde sur une quantité de sites comprise entre cinq campus et trente bâtiments.

AMD a annoncé qu’il allait mettre au point d’ici au second semestre 2026 un design de cluster de calcul prêt à être installé, équivalent au cluster DGX de Nvidia. Le sien s’appelle IF et il existerait en deux versions : l’une mettant en réseau 64 GPU MI450X et l’autre 128, respectivement sur une et deux étagères rack. Chaque datacenter devrait donc contenir un millier de ces étagères rack.