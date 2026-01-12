Salesforce lance de nouveaux agents IA pour le « e-commerce conversationnel »

Salesforce vient d’enrichir Agentforce Commerce – ex-Commerce Cloud – avec une série de fonctionnalités infusées à l’intelligence artificielle. Celles-ci doivent permettre de mieux personnaliser les interactions avec les clients et de fluidifier les parcours d’achat multicanaux (e-mail, SMS, WhatsApp).

L’objectif plus large est de rompre avec les communications marketing traditionnelles unidirectionnelles. Aujourd’hui, nombre de messages invitent les clients à cliquer sur un lien, sans possibilité de répondre (le fameux mail « do not reply »).

Avec ces nouveautés, Salesforce imagine au contraire de permettre aux clients d’engager une conversation et de poursuivre leur parcours d’achat sans changer de canal.

Ces échanges seront pris en charge par des agents IA, capables de gérer la conversation donc, mais aussi de générer des offres personnalisées, de faire de l’upsell et, le cas échéant, de finaliser la transaction en gérant le paiement et la commande.

Gérer des milliers de réponses sans mobiliser les équipes Les nouveaux outils – baptisés Two-Way Email, Two-Way SMS et Two-Way WhatsApp – répondent à un problème d’échelle, explique Liz Miller, analyste chez Constellation Research. Seule une faible part des destinataires d’un message promotionnel répond. Mais rapporté à des campagnes envoyées à plusieurs centaines de milliers de personnes, ce faible taux représente rapidement des milliers de messages à traiter. « Le problème, c’est qu’à l’échelle d’un million d’e-mails, quelques points de réponses en plus se traduisent par un volume énorme de sollicitations pour une équipe marketing ou pour un service client », souligne Liz Miller en évoquant la loi des grands nombres. Les outils d’automatisation de Salesforce confieront ces conversations à des agents IA, capables de filtrer les réponses, d’identifier celles qui comptent réellement et, potentiellement, de conclure des ventes. « Cela résout le problème de devoir trier 6 000 réponses à la main pour trouver les cinq qui comptent vraiment pour le CX », vante l’analyste. « Si je suis marketeuse, la dernière chose que j’ai envie de faire, c’est de passer ma journée à trier des milliers de mails. J’ai d’autres priorités comme stimuler la croissance et faire avancer l’activité. »

Recherche contextuelle et parcours d’achat guidés Salesforce travaille également sur de nouvelles capacités de personnalisation du parcours d’achat, encore grâce à l’IA, pour les canaux web et mobiles. Guided Shopping s’appuie sur des analyses conversationnelles pour déterminer l’action la plus pertinente et proposer, le cas échéant, des promotions ou des incitations destinées à conclure une vente. La fonctionnalité Contextual Search fournit pour sa part des résultats plus ciblés, en tenant compte du dialogue en cours. Quant aux Marketing and Commerce Connected Journeys, elles exploitent les données clients pour déclencher des actions, par exemple lors d’une inscription à une newsletter ou après l’abandon d’un panier. À première vue, ces évolutions ne sont pas révolutionnaires. Mais « ces outils vont forcer les marketeurs à adopter une nouvelle stratégie », estime Liz Miller. « Il va falloir concevoir des stratégies pour déployer les contenus de manière très différente. Et je ne suis pas certaine que tout le monde soit prêt pour cela. »