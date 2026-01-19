Cloud : les pannes deviendront plus fréquentes en 2026

Les pannes du cloud en 2025 ont coûté des milliards de pertes aux entreprises et ont ébranlé la confiance de leurs clients. Hélas, tous les signaux semblent indiquer que ce sera encore pire en 2026.

« Ces incidents n’étaient qu’un avant-goût de ce qui nous attend en 2026, car la priorité des hyperscalers n’est plus dans la maintenance des infrastructures classiques. Les budgets qu’ils lui accordaient jadis sont aujourd’hui détournés pour déployer des infrastructures d’IA. De fait, les infrastructures vieillissantes vacillent sous le poids d’une complexité croissante. Nous pensons que cette stratégie aura des répercussions significatives, sous la forme d’au moins deux pannes majeures de plusieurs jours en 2026 », alerte l’analyste Lee Sustar du cabinet Forrester.

Dans une enquête menée par Oxford Economics et intégrée dans le rapport « The Hidden Costs of Downtime » [Les coûts cachés des temps d’arrêt] publié récemment par l’éditeur Splunk, il a été calculé que les temps d’arrêt coûtent 400 milliards de dollars par an aux entreprises du classement Global 2000. Cela équivaut à un coût moyen de 9 000 dollars par minute d’indisponibilité, soit 540 000 dollars par heure.

Et les effets des temps d’arrêt ne s’arrêtent pas une fois la perturbation terminée. Selon les directeurs financiers interrogés, il faut 75 jours pour que les revenus se rétablissent. À la suite de l’incident, la valeur du cours de l’action chute en moyenne de 2,5 %. Les entreprises doivent également faire face à l’effet négatif sur leur marque et à la perte de confiance des clients.

L’une des pannes les plus importantes de 2025 a été celle d’AWS, avec plus de 17 millions de signalements sur Downdetector et une durée de plus de 15 heures. Ce point de défaillance unique a entraîné des interruptions de service chez une multitude de grandes marques d’e-commerce ou d’éditeurs en ligne, dont Netflix et Snapchat.

Une panne peut avoir des conséquences désastreuses, comme celle du 19 juillet 2024, lorsqu’une mise à jour défectueuse de CrowdStrike Falcon a provoqué le crash de millions de systèmes Windows dans le monde entier, entraînant le tristement célèbre « écran bleu de la mort ». Environ 8,5 millions de machines Windows ont été touchées, perturbant des secteurs critiques tels que le transport aérien, les soins de santé et les services financiers. Cette panne a coûté environ 5,4 milliards de dollars aux entreprises américaines du classement Fortune 500.