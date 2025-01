Stockage hybride multicloud : avantages, inconvénients et applications

Le stockage hybride multicloud vise à créer le meilleur des mondes. En combinant l’informatique sur site avec de multiples ressources en cloud public, les entreprises peuvent optimiser les prix, la capacité, la performance, le nombre de fonctionnalités, la sécurité et la résilience.

L’enjeu consiste à créer une architecture de stockage cohérente à partir de plusieurs technologies plutôt qu'un fouillis de capacités et de ressources qui se chevauchent. Dans cet article, nous examinons les avantages et les inconvénients du stockage hybride multicloud, ainsi que les évolutions qui pourraient faciliter son déploiement.

Qu'est-ce que le stockage hybride multicloud ? Le stockage hybride multicloud réunit deux éléments. Il s'agit d'abord du concept de stockage en cloud hybride, dans lequel les entreprises stockent leurs données sur site et dans le cloud public. Dans ce contexte, le terme « multicloud » signifie que l'élément « cloud » implique plus d'un « cloud » public. D'une certaine manière, il s'agit simplement d'une terminologie qui rattrape ce qui s'est passé dans le monde réel. Les entreprises n'ont pas vraiment fait de choix entre le cloud hybride et le stockage multicloud. Au contraire, les entreprises se sont retrouvées avec des offres mixtes de fournisseurs en fonction de la charge de travail, du budget et des exigences réglementaires.

Quels sont les avantages du stockage hybride multicloud ? Une configuration hybride multicloud permet aux entreprises de choisir l'endroit le plus approprié pour leurs données. Ce choix peut être basé sur le coût, la capacité et l'évolutivité, la résilience et la protection des données, les performances et l'emplacement physique. Le stockage hybride multicloud permet aux services informatiques de mieux contrôler le stockage et d'éviter d'être enfermés dans les mains d'un seul fournisseur. Et, du moins sur le papier, les entreprises peuvent déplacer leurs données entre les clouds ou les systèmes locaux en fonction de l'évolution de leurs besoins. Bien entendu, de nombreuses entreprises utilisent déjà le multicloud hybride, en ce sens qu'elles ont des données sur une infrastructure de cloud locale et privée, dans un cloud public et au sein d’une application en ligne (alias SaaS). Un exemple simple est celui d'une entreprise qui copie des données d'applications locales et des données SaaS vers un service de sauvegarde ou d'archivage dans le cloud public, ou qui les exporte vers un autre emplacement de stockage en cloud pour l'analyse des données. Il existe de nombreuses autres combinaisons, en particulier lorsque les entreprises souhaitent profiter des économies d'échelle du cloud, mais que certains ensembles de données - pour des raisons de conformité ou de performance, par exemple - doivent encore être conservés sur site. Un autre avantage est la conformité. Dans certains secteurs, notamment la finance et les soins de santé, les entreprises peuvent avoir besoin d'utiliser plusieurs clouds. Ainsi, si elles ont également besoin d'un stockage sur site, elles se trouveront dans un environnement hybride multicloud. « Dans certains cas, la conformité implique d'avoir des données sur deux hyperscalers », explique Terry Storrar, directeur général pour le Royaume-Uni de la société d'hébergement web Leaseweb, basée aux Pays-Bas.

Quels sont les écueils du stockage hybride multicloud ? Le principal inconvénient du stockage hybride multicloud est sa complexité potentielle. Les DSI doivent mettre en balance les avantages du choix du meilleur stockage en cloud ou local pour chaque charge de travail ou application et la complexité de la gestion de plusieurs plateformes. Ils doivent en outre maintenir l'intégrité des données et la compatibilité des applications dans tous les environnements. Cela peut mettre à rude épreuve même les équipes informatiques les plus compétentes. Une stratégie de stockage hautement optimisée peut facilement s'étendre à une douzaine de fournisseurs ou plus, mais elle peut rapidement devenir difficile à gérer. « On ne peut pas gérer cela. Ce n'est tout simplement pas pratique », prévient M. Storrar. « La simplicité est la clé de toutes ces stratégies. » Le degré de prise en charge du multicloud hybride par les fournisseurs d'une entreprise déterminera également s'il s'agit d'une stratégie pratique. Les principaux fournisseurs de stockage, tels que NetApp, Nutanix, Pure Storage, HPE et Dell, ainsi que les entreprises de cloud à grande échelle soutiennent les stratégies de cloud hybride. En revanche, la prise en charge du multicloud hybride est plus limitée. Il est assez facile d'utiliser plusieurs cibles de stockage dans le cloud pour des tâches simples de sauvegarde et d'archivage, et plusieurs fournisseurs le soutiennent activement. Mais pour les charges de travail plus complexes, cela devient plus difficile. Un système tel qu'AWS Outpost, par exemple, propose du stockage en cloud privé, sur site, en utilisant la technologie de l’hyperscaler AWS qui lui permet de s'intégrer avec le calcul et le stockage d’AWS. Mais il ne fonctionne pas avec les équivalents chez Google Cloud Platform (GCP) ou Microsoft Azure. Et même lorsque le multicloud hybride est possible, les DSI doivent s'assurer que les données sont cohérentes sur toutes les plateformes. Ce n'est pas facile et l'effort pourrait dépasser les avantages de l'approche multicloud hybride.

Quelles applications pour le stockage hybride multicloud ? Les applications les plus courantes du stockage hybride multicloud sont l'archivage, la sauvegarde et la restauration. Il existe déjà un chemin bien tracé vers le cloud hybride pour ces cas d'utilisation, les entreprises conservant les données primaires en interne et les copies dans le cloud. L'ajout du multicloud ne fait qu'ajouter de la redondance et de la flexibilité à ce mix. La continuité des activités est une autre raison d'opter pour le multicloud hybride, en articulier lorsque les entreprises ont besoin d’entrepôts de données hautement redondants dans un paysage d'applications complexe. Le stockage des données chez plusieurs fournisseurs de clouds permet de faire face aux risques classiques, tels que les pannes d'électricité ou de matériel, mais aussi aux risques commerciaux qui pourraient mettre un fournisseur de cloud hors ligne. Les charges de travail très dynamiques pourraient bénéficier du multicloud hybride en raison de la capacité supplémentaire d'évolution. Les entreprises souhaitent de plus en plus déplacer les données de leur centre de données vers le cloud et vice-versa, selon Fred Lherault, directeur technique pour les marchés émergents chez Pure Storage. L'analyse est également une utilisation bien adaptée, notamment parce que les entreprises combinent déjà des données provenant de plusieurs applications, dont les applications en cloud et les flux continus.