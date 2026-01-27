IoT : le Français Actility passe sous giron suédois

Le fournisseur français de cœur de réseau LoraWan qui a grandement élargi sa gamme de produits et services IoT depuis dix ans (notamment en développant des services LTE-M et NB – IoT) rejoint le groupe suédois Netmore.

Les deux sociétés ne précisent pas le montant du rachat.

L’opérateur de réseau LPWAN (Low-Power Wide Area Network), Netmore, présent dans 18 pays, revendique la connexion de 3,4 millions d’équipements à travers 20 000 gateways, pour environ 800 projets, dont des usines et des bâtiments connectés.

Créer un leader européen de la connectivité IoT Actility, fondé à Lannion (22) en 2010 et basé à Paris, a commencé son activité en développant des solutions de gestion de réseaux électriques. Depuis, elles ont été revendues à Veolia. La société avait levé 70 millions d’euros en 2017 pour se concentrer sur l’Internet des objets. Membre fondateur de la Lora Alliance et coauteur de la spécification LoRaWAN, Actility s’est développé en marque blanche, en vendant son cœur de réseau LoRa et sa plateforme ThingPark aux opérateurs de télécommunications. Elle compte des déploiements dans 50 pays. En 2023, elle revendiquait 4 millions d’objets connectés, année pendant laquelle elle a levé 16 millions d’euros. En 2025, elle évoquait 4,6 millions de dispositifs connectés. Également créée en 2010, Netmore dit désormais gérer 10 à 14 millions d’objets connectés sous contrats, déployés dans 100 pays à travers 50 opérateurs. « Le marché attend depuis des années un leader capable de structurer et de transformer l’écosystème mondial LPWAN », déclare Ove Anebygd, CEO du groupe Netmore, dans un communiqué de presse. « En combinant les capacités de médiation multitechnologies d’Actility avec notre expertise de réseaux de niveau opérateur, nous créons un acteur de référence pour des solutions de connectivité IoT évolutives et fiables ». Une acquisition validée par Orange, qui s’est engagé à maintenir son réseau LoRaWAN au moins jusqu’en 2027. « Pour Orange, cette acquisition soutient la poursuite de l’exploitation de nos solutions IoT pour les entreprises et les territoires intelligents basées sur LoRaWAN, tout en maintenant un partenariat solide pour la mise en œuvre de projets IoT », avance Étienne Robert, responsable des communications unifiées, de l’intégration réseau et IoT chez Orange Business, dans le même communiqué. « Nous considérons cette consolidation comme une excellente nouvelle pour l’ensemble de l’écosystème IoT européen ». Netmore et Actility disent désormais avoir les technologies pour combiner les réseaux publics et privés avec le hub de roaming ThingPark Exchange, la prise en charge de la spécification DLMS (Device Language Message Specification), de la connectivité BACnet/Modbus pour le monde industriel, de LoRaWAN Relay pour amplifier les signaux vers des appareils isolés, et les mises à jour de firmware « Over The Air ».