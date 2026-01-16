7 tendances à surveiller en matière de mobilité d'entreprise en 2026

Résumé : Les appareils mobiles sont aujourd'hui un facteur clé de productivité et d'agilité commerciale. L'efficacité des stratégies de mobilité a une incidence sur les opérations, l'expérience des employés et la protection des données dans toute l'entreprise. Pour rester compétitifs dans le paysage numérique de 2026, les responsables informatiques devront définir des priorités en matière de mobilité, adopter de nouvelles technologies et moderniser les flux de travail mobiles.

La mobilité d'entreprise est désormais un aspect essentiel du monde des affaires moderne.

Au cours des dernières années, de nouveaux outils et technologies mobiles ont vu le jour, permettant aux entreprises de faciliter la flexibilité de leur main-d'œuvre tout en maintenant leur productivité et leur sécurité. Ce domaine connaîtra encore plus de changements dans les années à venir, et les responsables informatiques doivent se préparer aux nouvelles tendances en matière de mobilité d'entreprise pour 2026 et au-delà.

Voici sept tendances à surveiller en matière de mobilité d'entreprise en 2026.

1. Android Enterprise va se généraliser chez les travailleurs de première ligne En 2026, Android Enterprise de Google devrait devenir le cadre privilégié pour la gestion de la mobilité d'entreprise (EMM). Lancé pour la première fois en 2014, Android Enterprise permet aux organisations d'utiliser, de gérer et de sécuriser facilement et efficacement les appareils et applications Android. Par le passé, de nombreuses entreprises ont évité d'adopter Android, même si ce système d'exploitation mobile détient une part de marché globale de près de 72 %. Les raisons de cette réticence des entreprises à adopter Android incluent les préoccupations en matière de sécurité, les défis liés à l'intégration avec les systèmes d'entreprise existants et les coûts élevés de développement et d'optimisation. Android Enterprise facilite la résolution de ces défis grâce à des outils, des services et des API EMM de niveau entreprise. Ces outils et fonctionnalités permettent aux entreprises d'enregistrer, de provisionner et de gérer facilement les appareils professionnels via des plateformes EMM tierces et d'intégrer la prise en charge d'Android dans ces outils. De plus, Android Enterprise offre une gestion centralisée de la sécurité des appareils, de la protection des données, des mises à jour des applications et du contrôle et de la gestion de la conformité. Android Enterprise prend en charge de nombreux types d'appareils, y compris les appareils durcis et les bornes interactives. Le service informatique peut configurer et gérer ces appareils et d'autres appareils mobiles pour de nombreux environnements différents, tels que les bureaux, les usines et les environnements industriels. Les outils et services inclus dans la plateforme prennent en charge les cas d'utilisation pour EMM, y compris les profils professionnels pour les terminaux BYOD et le mode borne interactive pour les appareils dédiés. Différents paramètres et options d'enrôlement permettent au service informatique d'appliquer des politiques à des ensembles de gestion spécifiques, à des groupes d'utilisateurs ou à des appareils individuels, selon les besoins. Ces fonctionnalités contribuent à la sécurité des données de l'entreprise sans nuire à la confidentialité ou à la productivité des utilisateurs. Grâce à ces fonctionnalités, Android Enterprise devrait continuer à gagner en popularité en 2026, en particulier auprès des travailleurs de première ligne et des travailleurs postés.

2. Les travailleurs du savoir continueront à préférer iOS, mais l'application des règles d'identité sera renforcée Parmi les travailleurs du savoir, en particulier dans les pays développés, l'iPhone est un appareil très apprécié pour le travail. En effet, iOS offre des performances fiables et permet d'accéder facilement à des applications et des outils conviviaux. Apple dispose également d'un écosystème d'appareils interconnectés, qui fluidifie les workflows entre les différents terminaux Apple. Les utilisateurs peuvent facilement créer, modifier, stocker et partager des documents professionnels à partir de plusieurs appareils Apple. Une sécurité et une protection de la vie privée renforcées constituent un autre avantage. Grâce à des fonctionnalités telles que la transparence du suivi des applications, le chiffrement au niveau matériel, Face ID et Touch ID, les employés peuvent accéder en toute sécurité à des fichiers importants, traiter des données sensibles et communiquer de manière confidentielle. Cependant, dans les environnements d'entreprise, le cadre de sécurité de base de tout système d'exploitation ne suffit pas à atténuer les risques pour l'entreprise ni à garantir la conformité réglementaire. Étant donné que les travailleurs du savoir qui traitent des données critiques utilisent couramment iOS, ces appareils nécessitent des mesures de sécurité plus strictes et plus cohérentes, en particulier en matière d'identité. Apple a réagi en renforçant la vérification des identités. Les entreprises peuvent utiliser ces services d'identité pour mettre en œuvre une gouvernance évolutive axée sur l'identité. En considérant les identités comme le principal point de contrôle de l'utilisation mobile en entreprise, les administrateurs d'appareils peuvent gérer en toute sécurité les mots de passe et les noms d'utilisateur sur l'ensemble du lieu de travail. Apple a également mis en place une fédération d'identités entre les fournisseurs d'identité, Google Workspace et Microsoft Entra ID afin de faciliter l'accès aux ressources pour les utilisateurs autorisés tout en maintenant des contrôles de sécurité stricts pour les données d'entreprise. Cependant, la popularité d'iOS auprès des travailleurs du savoir et des cadres supérieurs en fait une cible stratégique pour les menaces. Des contrôles d'identité plus stricts deviendront probablement la norme en 2026 afin de protéger les workflows sensibles et les données d'entreprise. Pour adopter cette approche, les organisations doivent mettre en œuvre les meilleures pratiques suivantes : Politiques d'accès conditionnel plus strictes. Assurez-vous que seuls les utilisateurs autorisés et les appareils conformes peuvent accéder aux ressources de l'entreprise.

Assurez-vous que seuls les utilisateurs autorisés et les appareils conformes peuvent accéder aux ressources de l'entreprise. Vérification de l'état des appareils. Vérifiez en permanence les indicateurs de santé des appareils, notamment l'état du chiffrement, l'état du jailbreak, la version du système d'exploitation et la conformité aux mises à jour de sécurité.

Vérifiez en permanence les indicateurs de santé des appareils, notamment l'état du chiffrement, l'état du jailbreak, la version du système d'exploitation et la conformité aux mises à jour de sécurité. Gouvernance axée sur l'identité. Utilisez l'authentification à facteurs multiples, l'authentification unique (SSO) et la gestion centralisée des identités pour lier directement le contrôle d'accès aux identités vérifiées des utilisateurs.

Utilisez l'authentification à facteurs multiples, l'authentification unique (SSO) et la gestion centralisée des identités pour lier directement le contrôle d'accès aux identités vérifiées des utilisateurs. Surveillance et application automatisées de la conformité. Auditez les appareils, les applications et les journaux d'accès en temps réel afin de maintenir les normes de sécurité.

Auditez les appareils, les applications et les journaux d'accès en temps réel afin de maintenir les normes de sécurité. Segmentation des ressources sensibles. Accordez l'accès en fonction du rôle, du risque ou de la fiabilité de l'appareil afin de réduire l'exposition des données.

3. La défense contre les menaces mobiles deviendra une priorité pour les entreprises Les appareils mobiles sont très attractifs pour les cybercriminels, car ils présentent une surface d'attaque différente de celle des PC. Les composants matériels intégrés, associés aux mécanismes de communication sans fil et aux connexions physiques, exposent les appareils à un ensemble distinct de menaces, notamment le smishing, le rooting et le détournement de session. Chacune de ces menaces peut compromettre un ou plusieurs appareils du réseau de l'entreprise. Pour assurer la sécurité des données sur tous les appareils et réseaux, les entreprises donneront la priorité à la défense contre les menaces mobiles (MTD) en 2026 et au-delà. Les outils MTD surveillent les appareils mobiles sur différentes plateformes à la recherche de signes d'activité malveillante, détectant et signalant les menaces en temps réel. Bon nombre de ces outils peuvent être intégrés à la solution EMM ou à d'autres logiciels de gestion d'une entreprise pour un suivi et une protection transparents. Certains peuvent même remédier automatiquement aux menaces. Alors que les menaces mobiles continuent de se multiplier, les organisations qui font de la sécurité mobile une priorité seront mieux préparées à protéger leurs données et à garder une longueur d'avance sur les attaques. Le MTD est un outil essentiel pour faciliter ce processus.

4. Les copilotes IA génératifs deviendront des expériences mobiles incontournables sur le lieu de travail En 2024, une organisation sur cinq disposait d'outils d'IA générative (GenAI) en production, et près des deux tiers d'entre elles utilisaient cette technologie dans plusieurs unités commerciales. Les copilotes IA comptent parmi les applications les plus populaires de GenAI sur le lieu de travail. De nombreux logiciels d'entreprise intègrent désormais des copilotes. Ils sont de plus en plus intégrés dans les applications mobiles destinées au lieu de travail, notamment les applications de messagerie électronique, de gestion de la relation client, de planification et d'assistance. Alimentés par de grands modèles linguistiques (LLM), les copilotes sont des assistants virtuels avancés capables de comprendre et de générer du langage humain. Ils peuvent aider à automatiser des tâches routinières, créer du contenu, analyser des données et gérer des projets. Certains copilotes peuvent également effectuer les tâches suivantes : Résumer les informations.

Suggérer des modifications au ton et à la structure du texte.

Créer des présentations.

Rédiger des rapports de travail.

Traduire un texte d'une langue à une autre. Grâce à toutes ces fonctionnalités intégrées, les copilotes IA pourraient avoir un effet tangible sur la productivité et l'efficacité des employés. Cependant, les organisations doivent également faire face aux problèmes de gouvernance, de confidentialité et de performance qui accompagnent cette tendance. Les organisations doivent s'assurer que les suggestions générées par l'IA sont précises, conformes et vérifiables. Les données sensibles des employés ou des clients traitées par les applications mobiles soulèvent également des questions de confidentialité, en particulier si elles sont envoyées à des serveurs cloud. Et lors de l'interaction avec les LLM, un appareil mobile peut rencontrer des problèmes de latence, des contraintes de bande passante ou une puissance de traitement limitée. L'IA intégrée à l'appareil pourrait permettre d'atténuer certains de ces problèmes. En exécutant des modèles localement, les copilotes mobiles peuvent conserver les informations sensibles sur l'appareil, réduisant ainsi le risque d'exposition des données. L'IA intégrée à l'appareil permet également un fonctionnement hors ligne. Les employés peuvent générer des brouillons, résumer des messages ou recevoir des suggestions de planification sans connexion réseau. À mesure que les copilotes IA mobiles gagnent en maturité, ils sont en passe de devenir partie intégrante des workflow dans tous les services. Les déploiements les plus réussis trouveront le juste équilibre entre automatisation intelligente, gouvernance rigoureuse, protection de la vie privée et traitement efficace sur appareil.

5. Les environnements à partage d'appareils et à rotation des équipes seront normalisés Les entreprises doivent équiper leurs employés avec les appareils adaptés, notamment des appareils mobiles tels que des smartphones et des tablettes. Cependant, équiper chaque employé d'un appareil unique peut s'avérer coûteux, en particulier pour les entreprises dont les effectifs travaillent par roulement ou sont nombreux et dispersés géographiquement. Il peut également être fastidieux de gérer manuellement l'inscription, la configuration, l'inventaire, l'assistance à distance et la sécurité d'un parc important d'appareils. Dans ces situations, les appareils partagés peuvent constituer une approche plus viable en matière de mobilité d'entreprise. En 2026, les entreprises chercheront à standardiser les environnements basés sur les équipes et les appareils mobiles partagés. L'enregistrement des appareils sur les plateformes MDM est un élément clé de ce processus. Le MDM permet aux administrateurs d'ajuster les besoins des utilisateurs tout en facilitant la configuration, la sécurité et la gestion des appareils. Les entreprises rechercheront des outils MDM capables d'effectuer les tâches suivantes : Accélérer le changement d'utilisateur et l'authentification sur les appareils mobiles partagés.

Déconnecter automatiquement les utilisateurs en fonction de leurs horaires de travail.

Assurer une sécurité optimale des sessions afin de protéger les données de l'entreprise. Le marché actuel est bien positionné pour cette évolution. Google et Apple prennent tous deux en charge la gestion des appareils partagés pour leurs systèmes d'exploitation mobiles. Microsoft Entra ID est un service de gestion des identités et des accès très apprécié pour les environnements à rotation et à appareils partagés. La plateforme comprend une fonctionnalité de mode appareil partagé (SDM) qui permet de configurer en toute sécurité les appareils iOS, iPadOS et Android pour une utilisation partagée entre plusieurs employés. Entra ID SDM prend également en charge l'authentification unique (SSO), ce qui élimine le besoin de multiples connexions.

6. L'utilisation de la 5G privée va se développer Un réseau 5G privé est un réseau mobile non public appartenant à un propriétaire spécifique. Il peut utiliser un spectre sous licence, sans licence ou partagé, et les propriétaires du réseau peuvent contrôler qui peut y accéder. Pour les utilisateurs, les avantages de la 5G privée comprennent un accès à faible latence et une connectivité à haut débit pour les appareils. Ces avantages la rendent particulièrement utile pour les industries et les applications qui nécessitent une connectivité rapide, fiable et performante, telles que la fabrication, l'énergie, l'exploitation minière, la logistique, l'hôtellerie et l'éducation, ainsi que pour les services publics essentiels comme les soins médicaux d'urgence. Il existe également des avantages en matière de sécurité. Les réseaux 5G privés ne sont pas connectés aux réseaux publics et toutes les communications sont chiffrées. De plus, tout terminal qui tente de se connecter au réseau doit disposer d'une carte SIM autorisée. Ces fonctionnalités empêchent les appareils non autorisés d'accéder au réseau et contribuent à protéger les actifs et les données de l'entreprise contre toute compromission. En conséquence, davantage d'organisations prévoient de se préparer à la 5G en 2026. Cela implique d'investir dans le spectre et les équipements 5G et d'adopter des technologies telles que la conteneurisation, les microservices et les clouds privés. Cela a également une incidence sur la stratégie en matière d'appareils mobiles, car ceux-ci deviennent les principaux terminaux dans les déploiements 5G privés. Par exemple, les exigences relatives aux appareils mobiles pourraient changer. Les appareils doivent prendre en charge l'authentification par carte SIM et être compatibles avec les bandes 5G privées. Pour prendre en charge l'ensemble des cas d'utilisation de la 5G privée, les organisations devront intégrer à la fois des appareils mobiles traditionnels et des terminaux IoT spécialisés dans le réseau.

7. La modernisation des applications s'accélérera pour les workflows mobiles Selon un rapport de Mordor Intelligence, le marché de la modernisation des applications représentait 21,91 milliards de dollars en 2025. Le rapport prévoit également que ce chiffre passera à 42,6 milliards de dollars d'ici 2030. L'une des raisons de cette augmentation est que la modernisation des applications, en particulier celle des applications mobiles, offre plusieurs avantages mesurables. La modernisation des applications désigne la consolidation, la réutilisation ou la restructuration d'anciens codes logiciels, ainsi que la migration de systèmes logiciels sur site hérités vers un environnement moderne et natif du cloud. Elle peut également impliquer l'adoption de workflows sans code ou low code et la mise en œuvre de stratégies visant à améliorer l'expérience utilisateur. L'amélioration des pipelines d'intégration continue et de déploiement continu, la refactorisation du code et la modernisation des données sont quelques-uns des autres aspects des initiatives de modernisation des applications. La modernisation de l'environnement applicatif existant permet aux entreprises de rationaliser leurs processus, d'accroître leur efficacité opérationnelle et d'améliorer l'expérience client. Elle peut également réduire leur dette technique et renforcer leur agilité et leur résilience commerciales. Les applications modernes offrent les avantages suivants par rapport aux applications patrimoniales : Ils sont plus sécurisés, ce qui leur permet de mieux protéger les données de l'entreprise et de se conformer aux normes réglementaires.

Ils sont plus faciles à intégrer à d'autres systèmes et applications d'entreprise.

Ils sont plus faciles à mettre à jour grâce à leur architecture microservices. Et comme la modernisation des applications existantes améliore la fiabilité, l'évolutivité et la sécurité, elle facilite également la maintenance des applications et réduit les coûts d'assistance au fil du temps. Compte tenu des avantages opérationnels considérables liés à la modernisation des applications mobiles, celle-ci ne sera plus une activité facultative dans les années à venir. Elle deviendra un facteur clé de différenciation qui permettra aux organisations modernisées de se développer, laissant les retardataires à la traîne dans une situation de stagnation.