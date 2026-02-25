Oracle déploie une nuée d’agents IA pour la relation client

Oracle enrichit ses Fusion Cloud Applications d’une nouvelle génération d’agents IA, centrés sur les fonctions marketing, ventes et service. L’éditeur avait déjà annoncé plusieurs agents l’automne dernier ; il complète sa gamme avec une nouvelle série d’outils orientés vers des cas d’usage opérationnels.

Des agents spécialisés pour le marketing et les ventes Côté marketing, Oracle introduit un Program Planning Agent, capable de définir les objectifs, les audiences et les messages clés d’une campagne. Le Program Brief Agent synthétise pour sa part les objectifs, les cibles, les messages, les besoins en contenus et les tactiques recommandées. Le Buying Group Agent aide les équipes B2B à mieux cibler les groupes d’achat, une configuration courante dans laquelle une équipe commerciale s’adresse à une équipe décisionnelle côté client. Pour les équipes commerciales, le Contact Insights Agent facilite la préparation des démarches de prospection en mettant en avant des informations sur les interlocuteurs et leur rôle au sein d’un compte. Le Quote Generation Agent analyse des documents (courriels, schémas ou cahiers des charges) afin d’accélérer la recommandation de produits et de configurations en fonction des grilles tarifaires en vigueur. Le Renewal Agent génère quant à lui des synthèses sur l’usage des produits, fournit des indications sur la rentabilité et propose des pistes d’extension ou de montée en gamme lors du renouvellement d’abonnements ou de commandes.

Service client et terrain également concernés Dans les centres de contact, le Customer Self-Service Agent permettra aux clients de trouver eux-mêmes des réponses, de créer des tickets et, si nécessaire, d’escalader leur demande vers un conseiller humain. L’Attachment Processing Agent extrait et résume les informations contenues dans des pièces jointes afin d’accélérer le traitement des demandes. Les équipes de terrain bénéficient également de nouveaux outils. Le Start-of-Day Agent synthétise les interventions prévues pour un technicien, tandis que le Work Order Scheduling Agent construit un planning journalier optimisé en fonction de l’efficacité opérationnelle. Oracle précise, par ailleurs, que les clients et partenaires peuvent concevoir, tester, déployer et gérer leurs propres agents personnalisés via la plateforme AI Agent Studio for Fusion Cloud Applications.