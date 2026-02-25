EPM : Pigment prend une couleur plus « souveraine »

La pépite française Pigment est disponible sur « PREMI3NS by S3NS », le cloud de confiance français opéré par Thales et Google et qualifié SecNumCloud 3.2.

Cette version de l’EPM (Enterprise Performance Management) cible les organisations qui évoluent dans des environnements réglementés ou sensibles.

L’EPM traite des données sensibles Les plateformes EPM centralisent des données particulièrement sensibles : plans stratégiques, prévisions à long terme, informations financières ou opérationnelles. Être sur S3NS a donc du sens pour Pigment. L’infrastructure de S3NS est exploitée par des équipes locales et hébergée dans des centres de données situés en France. La société est détenue majoritairement par des capitaux européens, ce qui lui permet de ne pas être exposée aux risques d’accès liés à des législations extraterritoriales. Pour Pigment, prendre cette teinte souveraine devrait lui permettre de cibler des organisations qui étaient jusqu’à présent limitées dans leur capacité à adopter des solutions cloud. « En nous associant à S3NS, nous permettons aux organisations et institutions européennes de bénéficier des dernières fonctionnalités de planification tout en conservant un contrôle total sur leurs données les plus sensibles, dans un cadre juridiquement protégé » vante Romain Niccoli, co-CEO de Pigment. Pigment assure par ailleurs que les utilisateurs bénéficieraient de l’agilité et de l’évolutivité de sa plateforme sans subir les limitations de performance associées, selon lui, aux infrastructures souveraines traditionnelles.