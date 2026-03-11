MWC 2026 : le Lifi revient dans les communications sans fil
Alternative au Wifi, le Lifi communique en faisant scintiller la lumière visible. Ses applications vont d’un réseau sans fil plus étanche et plus stable, au relais de connexions Internet haut débit à travers les vitres, sans travaux pour passer une fibre.
Quinze ans après avoir fait parler de lui au travers de lampes gadgets, le Lifi (ou LiFi, ou encore Li-Fi), sorte de Wifi passant par la lumière visible, est revenu sur le devant de la scène lors du dernier salon MWC 2026 avec la promesse d’applications très professionnelles. Mis en avant par le fabricant PureLiFi, la technologie promet des communications sans fil plus sécurisées, sans interférence et avec un débit plus stable.
« Le Wifi est un signal facile à intercepter et c’est pourquoi il n’est pas adapté à la connexion d’appareils dans des circonstances sensibles, lesquelles vont des meetings militaires aux communications d’un salarié qui travaille en dehors des murs de son entreprise. Pour ce genre d’applications, il n’est plus besoin d’accrocher des câbles Ethernet à vos PC portables et vos smartphones. Il vous suffit de passer au Lifi pour des communications sans fil impossibles à espionner », lance Sarah Scace, la directrice de la communication de PureLiFi (en photo en haut de cet article).
PureLiFi est la principale marque qui implémente cette technologie et qui a été fondée il y a 14 ans par l’inventeur du terme Lifi, le chercheur écossais Harald Haas. Après de premiers succès commerciaux dans la Défense, PureLiFi ferait en ce moment l’essentiel de ses ventes auprès des entreprises soucieuses d’équiper leurs télétravailleurs et leurs salariés nomades de communications sans fil absolument étanches.
Surtout, le MWC a été l’occasion pour PureLiFi d’annoncer une nouvelle activité d’équipementier pour les télécoms, où sa technologie servira à relayer les communications là où les fibres ne peuvent pas passer.
Plus stable et étanche que le Wifi, mais dans un petit cône de couverture
Mis au point en France et au Japon il y a vingt ans en marge de recherches sur les LED, Le Lifi repose sur un scintillement imperceptible de la lumière visible. Ce scintillement permet de communiquer des données avec un débit pouvant théoriquement grimper jusqu’à 9,6 Gbit/s, selon la toute dernière norme 802.11bb qui standardise son fonctionnement.
Pour autant, la vitesse réelle est limitée par des contraintes physiques qui vont de la capacité de l’émetteur de faire scintiller très rapidement des LED à la distance jusqu’où ce scintillement reste détectable. En ce qui le concerne, PureLiFi propose des plafonniers, des torches et des luminaires de poche qui peuvent communiquer jusqu’en 270 Mbit/s avec des antennes optiques plates de 1,5 x 0,5 cm2 à brancher sur les appareils clients.
Pour que la communication fonctionne, ces appareils doivent se trouver dans le cône de couverture du luminaire. Le plafonnier Kitefin XE couvre une surface de 10 mètres de diamètre sur les tables et les bureaux situés à environ 1,75 mètre sous lui. Le luminaire de poche LiFi Cube se posera sur la table pour communiquer avec l’appareil en face de lui sur une distance maximale de trois mètres. Comme dans le cas des bornes Wifi, les luminaires Lifi doivent eux-mêmes être reliés au reste du réseau via un câble Ethernet.
« Le point intéressant par rapport au Wifi est que vous ne subissez aucune interférence à cause des autres bornes déployées dans le voisinage. De fait, le débit de 270 Mbit/s est stable, alors qu’une borne Wifi, même quand elle est vendue pour atteindre 1 Gbit/s, ne va généralement vous permettre de communiquer qu’en 40 Mbit/s », argumente Sarah Scace.
Faire passer 9,6 Gbit/s à travers une vitre pour relayer la 5G sans perte
Concernant sa nouvelle activité d’équipementier pour les télécoms, le fabricant a présenté lors du MWC 2026 un nouveau module Bridge XC capable de transmettre des communications en très haut débit à travers les vitres, sans devoir percer des murs pour faire entrer le câble d’une antenne 5G extérieure.
Le cas d’usage est la connexion à Internet d’un bâtiment qui ne peut pas être relié à la fibre, qui n’est couvert que par une antenne 5G, mais dont la structure (murs, toits, fenêtres...) va nécessairement affaiblir le signal avant qu’il arrive à l’intérieur.
« Pour ne pas souffrir d’une mauvaise connexion, il faudrait donc faire intervenir une équipe afin d’installer un récepteur extérieur et réaliser des travaux pour le relier à l’intérieur. Cela signifie des délais. Les entreprises n’ont plus le temps d’attendre. Notre alternative est que l’opérateur vous envoie par la poste un Bridge XC que vous collez vous-même en une minute sur une fenêtre », explique Sarah Scace.
Le Bridge XC est constitué de deux bornes à apposer de chaque côté de la vitre pour, à l’extérieur, communiquer en 5G avec une antenne télécom publique et, à l’intérieur, redistribuer cette communication en Ethernet vers un switch réseau filaire ou une borne Wifi. Dans ce dispositif, la communication Lifi n’a lieu qu’entre les deux parties du module, dans l’épaisseur du verre de la vitre.
« C’est une utilisation du Lifi qui n’a plus rien à voir avec ce que nous proposions jusque-là. Du fait de la proximité des deux parties du module, la communication Lifi se fait dans la vitre avec un débit qui se compte en Gbit/s, soit à la vitesse de l’antenne publique 5G », ajoute-t-elle. Sur son stand, PureLiFi montrait d’ailleurs que, dans cette configuration, les deux parties du module pouvaient même communiquer à la vitesse maximale de 9,6 Gbit/s autorisée par le standard. « Nous sommes déjà prêts pour la 6G », conclut Sarah Scace.
En option, il est même possible d’alimenter la partie externe en 25W depuis la partie interne, toujours en passant par le verre de la vitre. Selon PureLiFi, il s’agit du même principe d’induction qui permet aujourd’hui de charger sans fil les smartphones et autres montres connectés.
Pour l’heure, le Bridge XC ne sert qu’à récupérer les signaux d’une antenne 5G, mais PureLiFi assure plancher sur des versions dans lesquelles la partie externe est reliée à une fibre ou une antenne satellite. Là encore dans le seul but d’éviter l’attente des travaux nécessaires pour faire entrer des câbles extérieurs dans le bâtiment.