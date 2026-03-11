MWC 2026 : le Lifi revient dans les communications sans fil

Quinze ans après avoir fait parler de lui au travers de lampes gadgets, le Lifi (ou LiFi, ou encore Li-Fi), sorte de Wifi passant par la lumière visible, est revenu sur le devant de la scène lors du dernier salon MWC 2026 avec la promesse d’applications très professionnelles. Mis en avant par le fabricant PureLiFi, la technologie promet des communications sans fil plus sécurisées, sans interférence et avec un débit plus stable.

Le plafonnier Kitefin XE diffuse une connexion indétectable de 270 Mbit/s sur une surface de 10 mètres de diamètre.

« Le Wifi est un signal facile à intercepter et c’est pourquoi il n’est pas adapté à la connexion d’appareils dans des circonstances sensibles, lesquelles vont des meetings militaires aux communications d’un salarié qui travaille en dehors des murs de son entreprise. Pour ce genre d’applications, il n’est plus besoin d’accrocher des câbles Ethernet à vos PC portables et vos smartphones. Il vous suffit de passer au Lifi pour des communications sans fil impossibles à espionner », lance Sarah Scace, la directrice de la communication de PureLiFi (en photo en haut de cet article).

PureLiFi est la principale marque qui implémente cette technologie et qui a été fondée il y a 14 ans par l’inventeur du terme Lifi, le chercheur écossais Harald Haas. Après de premiers succès commerciaux dans la Défense, PureLiFi ferait en ce moment l’essentiel de ses ventes auprès des entreprises soucieuses d’équiper leurs télétravailleurs et leurs salariés nomades de communications sans fil absolument étanches.

Surtout, le MWC a été l’occasion pour PureLiFi d’annoncer une nouvelle activité d’équipementier pour les télécoms, où sa technologie servira à relayer les communications là où les fibres ne peuvent pas passer.

Plus stable et étanche que le Wifi, mais dans un petit cône de couverture Mis au point en France et au Japon il y a vingt ans en marge de recherches sur les LED, Le Lifi repose sur un scintillement imperceptible de la lumière visible. Ce scintillement permet de communiquer des données avec un débit pouvant théoriquement grimper jusqu’à 9,6 Gbit/s, selon la toute dernière norme 802.11bb qui standardise son fonctionnement. Pour autant, la vitesse réelle est limitée par des contraintes physiques qui vont de la capacité de l’émetteur de faire scintiller très rapidement des LED à la distance jusqu’où ce scintillement reste détectable. En ce qui le concerne, PureLiFi propose des plafonniers, des torches et des luminaires de poche qui peuvent communiquer jusqu’en 270 Mbit/s avec des antennes optiques plates de 1,5 x 0,5 cm2 à brancher sur les appareils clients. Le luminaire de poche LiFi Cube connecte les appareils en face de lui. Pour que la communication fonctionne, ces appareils doivent se trouver dans le cône de couverture du luminaire. Le plafonnier Kitefin XE couvre une surface de 10 mètres de diamètre sur les tables et les bureaux situés à environ 1,75 mètre sous lui. Le luminaire de poche LiFi Cube se posera sur la table pour communiquer avec l’appareil en face de lui sur une distance maximale de trois mètres. Comme dans le cas des bornes Wifi, les luminaires Lifi doivent eux-mêmes être reliés au reste du réseau via un câble Ethernet. « Le point intéressant par rapport au Wifi est que vous ne subissez aucune interférence à cause des autres bornes déployées dans le voisinage. De fait, le débit de 270 Mbit/s est stable, alors qu’une borne Wifi, même quand elle est vendue pour atteindre 1 Gbit/s, ne va généralement vous permettre de communiquer qu’en 40 Mbit/s », argumente Sarah Scace.