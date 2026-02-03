Déploiement du Wifi 7 : par où commencer ?

Chaque nouvelle norme Wifi promet des vitesses plus rapides et des performances supérieures. Mais, comme pour toute norme sans fil, les spécifications ambitieuses sont souvent difficiles à atteindre dans la pratique. Le Wifi 7 ne fait pas exception. La nouvelle spécification haut de gamme offre des débits pouvant atteindre 46 Gbit/s et des canaux de 320 MHz de largeur, ce qui permet d'utiliser la réalité virtuelle et des applications vidéo très gourmandes en ressources.

Si le Wifi 7 devrait être plus performant, les gains varient considérablement. Le Wifi 7 est intéressant pour les professionnels des réseaux en raison des capacités qu'il offre. Les fonctionnalités du Wifi 7 sont les suivantes :

Fonctionnement dans les bandes 2,4, 5 et 6 GHz.

Taux de modulation plus élevés jusqu'à la modulation d'amplitude en quadrature 4K dans les bonnes conditions et avec des appareils clients qui la prennent en charge.

Le fonctionnement multi-liaisons (MLO) pourrait permettre à un appareil client et au point d'accès (la borne Wifi) connecté d'utiliser des connexions simultanées dans deux ou trois bandes. Cependant, le MLO n'est pas une évidence ; le réseau sans fil, alias WLAN doit réunir les conditions requises, et le client et le PA doivent tous deux le prendre en charge.

Tendances actuelles en matière d'adoption du Wifi 7 Les déploiements précédents du Wifi ont eu une incidence sur l'adoption du Wifi 7. Les entreprises qui ont récemment déployé le Wifi 6E, ou qui sont encore en train de le faire, ne se précipitent pas pour installer le Wifi 7. Cependant, les entreprises qui utilisent des normes Wifi antérieures envisagent d'adopter le Wifi 7. Les entreprises qui utilisent encore le Wifi 5 et les premières versions du Wifi 6 avec une combinaison variée de clients tireront davantage parti du Wifi 7 à l'avenir, car leur équipement actuel arrive en fin de vie. Parallèlement, toute entreprise confrontée à des mises à niveau WLAN obligatoires en raison d'une infrastructure obsolète devrait envisager le Wifi 7, à moins d'être certaine de ne pas avoir de clients Wifi 7. La plupart des entreprises devront prendre en charge des clients qui remontent jusqu'au Wifi 5, ce qui nuit aux performances du Wifi 7. Les points d'accès influencent également les décisions relatives au déploiement du Wifi 7. Avec chaque nouvelle norme, les points d'accès deviennent non seulement plus rapides, mais aussi plus chers, parfois de plusieurs centaines de dollars par point d'accès.

Feuille de route pour la mise en œuvre du Wifi 7 Passer au Wifi 7 signifie en fait justifier le cas d'utilisation et examiner les capacités du réseau derrière les points d'accès. Avec des débits annoncés de plusieurs dizaines de gigabits par seconde, il va de soi que les liaisons montantes des points d'accès doivent être au moins de plusieurs gigabits. Il faut également tenir compte des exigences en matière d'alimentation par Ethernet, car un plus grand nombre de radios et une puissance réseau plus importante peuvent nécessiter la dernière norme PoE, connue sous le nom de PoE++ ou Universal PoE (UPoE), à partir des commutateurs connectés. Le câblage à paires torsadées non blindées entre les commutateurs et les points d'accès est un autre point à prendre en considération. Si les entreprises doivent les mettre à niveau, cela représente un coût supplémentaire potentiel. Au-delà de l'analyse des différents équipements d'infrastructure, le Wifi 7 obligera probablement de nombreuses entreprises à repenser leur réseau WLAN. Pour les réseaux WLAN basés sur des contrôleurs, vérifiez que ceux-ci sont adaptés et effectuez les mises à jour de code nécessaires avant de les connecter à des points d'accès Wifi 7. Pour le Wifi, la bande 6 GHz change tout. Même les conceptions héritées denses doivent être réévaluées par des professionnels des réseaux WLAN qui comprennent les changements de fréquences radio liés au Wifi 7. Le Wifi 7 imposant des exigences de chiffrement WPA3, les professionnels des réseaux doivent également tenir compte de la sécurité des réseaux WLAN. C'est ce qui distingue les appareils clients pouvant utiliser le Wifi 7 de ceux qui ne le peuvent pas.