GEO : une seule stratégie de visibilité ne suffit pas

C’est assez logique. Mais cette fois-ci, une étude de la société Yext en apporte une preuve chiffrée. Les réponses des intelligences artificielles génératives varient d’un outil à l’autre. Plus exactement, leurs réponses s’appuient sur des sources d’informations différentes. Ce qui témoigne de logiques propres dans ce « sourcing ».

L’analyse porte sur 17,2 millions de citations issues d’IA, dont Gemini, Claude, ChatGPT et Perplexity.

Des logiques de sourcing différenciées selon les modèles Concrètement, certains modèles privilégient plus que d’autres les contenus de marques. Par exemple que 93 % des citations de Gemini proviennent de sources maîtrisées par les entreprises comme leurs sites web ou leurs fiches d’établissement. À l’inverse, Claude intègre 15 % de citations issues d’avis, soit deux à quatre fois plus que ses concurrents, d’après Yext. Pour ne rien arranger pour les marketeurs, ce « mix » ou cette « personnalité informationnelle » (sic) peut également varier en fonction des domaines. Perplexity est le plus « homogène », en privilégiant des contenus structurés et facilement exploitables, avec des variations limitées selon les secteurs. À l’inverse, ChatGPT se distinguerait par une forte variabilité des types de sources d’un secteur à l’autre.