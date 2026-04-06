Observabilité : Dash0, ou l’ambition de rendre les tableaux de bord plus lisibles

Réinventer l’observabilité de l’infrastructure et des applications pour la rendre bien plus utilisable. Telle est la volonté de Dash0, un éditeur qui a été fondé en 2023 par des anciens d’IBM Instana, qui est valorisé 1 milliard de dollars depuis ses dernières levées de fonds en 2025, qui revendique avoir construit son offre sur OpenTelemetry et qui était venu mi-mars à la conférence KubeCON 2026 pour présenter sa nouvelle fonctionnalité d’agents d’IA, Agent0.

« Nous proposons une plateforme d’observabilité où les données sont standardisées et interprétables dès le premier jour », argumente Michele Mancioppi, l’architecte en chef de Dash0 (à droite sur la photo en haut de cet article). « Nos maîtres-mots sont l’universalité, la fiabilité et aucune dépendance technologique. »

Et d’expliquer. « Le fait d’avoir été conçu par-dessus le standard ouvert OpenTelemetry, plutôt que de l’avoir adapté à des fonctions existantes comme l’ont fait nos concurrents, vous permet d’envoyer vos logs, vos événements, vos traces, vos métriques de 50 manières différentes et nous les convertissons tous au format OpenTelemetry, sans aucun module propriétaire ni aucun coût caché », plaide-t-il.

Il indique que Dash0 reverse du code à OpenTelemetry et que sa solution éponyme est uniquement facturée au nombre de relevés : soit 60 centimes par million d’unités ingérées.

L’enjeu d’être plus simple « Au moins vous savez ce que vous payez : c’est ce que vous voyez passer dans vos tuyaux. Vous n’avez plus à vous demander s’il faut compter des données compressées ou non, normalisées ou non, et si ces compressions ou ces normalisations ne vont pas vous être facturées en plus, comme le font nos concurrents », dit Michele Mancioppi en donnant un coup de menton en direction du stand en face, celui de Splunk. « Mais surtout, nous sommes là pour créer du sens dans ces données », ajoute-t-il. Selon lui, le problème des informaticiens n’est pas d’avoir trop peu de métriques, mais d’en avoir trop sans pouvoir les comprendre. « Habituellement, vous vous retrouvez avec des informations qui viennent de systèmes différents et qui vous noient dans du bruit. C’est notamment le cas avec les clusters Kubernetes qui génèrent des données hétérogènes et mal connectées. Dash0 nettoie et corrèle vos données pour que tout prenne son sens. Il remédie aux désynchronisations, ce qui est essentiel pour éviter les faux positifs et les faux négatifs lors du diagnostic », explique-t-il. En pratique, dans un environnement Kubernetes, chaque type de télémétrie est collecté différemment et ne porte pas toujours la même information. Dash0 rassemble toutes ces données et harmonise les identifiants, comme le nom du service, partout où c’est utile. Il en résulte un affichage bien plus groupé, beaucoup plus lisible. Michele Mancioppi insiste pour dire que cette approche réduit drastiquement les délais pour remonter à la cause racine d’un problème.

Agent0 : cinq agents d’IA pour soutenir toute la chaîne de l’observabilité Cette lisibilité est désormais encore plus favorisée par les assistants d’IA fournis dans la nouvelle extension Agent0. « Agent0 marque un changement de modèle. Pendant vingt ans, l’observabilité se résumait à jeter des tableaux de bord à l’écran et à attendre qu’un humain en fasse quelque chose. Maintenant, un agent vous explique clairement ce qui ne va pas et justifie sa décision avec des visuels. C’est la première fois que l’on a une analyse des problèmes qui fonctionne, qui plus est rapidement et de manière transparente », lance Michele Mancioppi. Dans le détail, cinq agents d’IA composent pour le moment la fonctionnalité Agent0 : Le Pathfinder est un assistant qui aide les administrateurs à connecter les services et à équiper les applications pour qu’ils produisent des métriques standardisées, plus faciles à corréler.

est un assistant qui aide les administrateurs à connecter les services et à équiper les applications pour qu’ils produisent des métriques standardisées, plus faciles à corréler. L’Oracle est un assistant qui aide à rédiger des requêtes en PromQL, le langage de Prometheus. Prometheus est une plateforme Open source qui sert à collecter des données, notamment dans les infrastructures liées à Kubernetes.

est un assistant qui aide à rédiger des requêtes en PromQL, le langage de Prometheus. Prometheus est une plateforme Open source qui sert à collecter des données, notamment dans les infrastructures liées à Kubernetes. Le Treadweaver analyse les historiques et extrapole des chemins de communications entre les applications. Il identifie les goulets d’étranglement, les boucles qui génèrent de la latence, les dépendances cachées. Il aide les ingénieurs plateforme à mieux comprendre comment les incidents évoluent dans leur cluster.

analyse les historiques et extrapole des chemins de communications entre les applications. Il identifie les goulets d’étranglement, les boucles qui génèrent de la latence, les dépendances cachées. Il aide les ingénieurs plateforme à mieux comprendre comment les incidents évoluent dans leur cluster. Le Seeker , trie tout seul les incidents et les étapes de remédiation. Il aide à détecter les anomalies, pointe les causes et guide les investigations.

, trie tout seul les incidents et les étapes de remédiation. Il aide à détecter les anomalies, pointe les causes et guide les investigations. L’Artist est un assistant qui construit tout seul des tableaux de bord, des vues contextuelles et des messages d’alerte. Pour que l’information soit la plus claire possible. Ces agents reposent sur un serveur MCP standard, qui les rend utilisables avec d’autres outils de monitoring en cloud ou exécutables depuis une ligne de commande. « Nous avons choisi une approche modulaire, compatible avec différentes technologies, afin que le marché puisse s’approprier les bonnes pratiques à mesure qu’elles émergent », vante Michele Mancioppi.