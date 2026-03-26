KubeCON 2026 : la CNCF s’empare du sujet de l’inférence

La Cloud Native Computing Foundation, qui chapeaute les développements autour de Kubernetes, s’empare du sujet de l’inférence. Durant la conférence KubeCON qui s’est tenue cette semaine à Amsterdam, la CNCF a notamment récupéré sous son autorité le développement de LLM-d. Initialement portée par Red Hat, cette bibliothèque sert à répartir l’exécution d’une IA générative sur un cluster de machines accélérés par n’importe quel type de GPU. Elle est censée devenir essentielle au fonctionnement des prochains services d’IA en cloud.

LLM-d est vu par la communauté des développeurs comme la suite logique de vLLM, le moteur Open source sur lequel sont construits la plupart des chatbots pour interroger des LLM. Sauf que vLLM est, lui, dirigé par la PyTorch Foundation. Celle-ci a vocation à mutualiser les recherches sur le Machine Learning. La CNCF œuvre pour standardiser l’informatique.

Pour Jonathan Bryce (en photo en haut de cet article), aujourd’hui directeur général de la CNCF après avoir dirigé pendant des années le destin d’OpenStack, il serait du devoir de la fondation responsable de Kubernetes de s’emparer des questions techniques liées à l’inférence. Au prétexte que toute application de chatbot ou d’agent s’exécutant en cloud fonctionne en containers, soit le type d’instance qu’orchestre Kubernetes.

« LLM-d, ce n’est pas juste un composant dans un cluster Kubernetes. Son fonctionnement est lié à quantité de rouages très sophistiqués de Kubernetes : le routage, les flux réseau. Il porte l’enjeu technique que tout développement pour l’IA soit réutilisable, quelle que soit la plateforme sous-jacente. Il est appelé à devenir un centre de gravité technique pour l’innovation liée à l’inférence », a ainsi plaidé le directeur général de la CNCF lors de son discours d’ouverture.

Dans ce contexte, la CNCF maintient désormais un programme Kubernetes AI Conformance qui définit les règles techniques pour déployer des moteurs d’inférences. L’enjeu est de permettre à une application d’IA de réajuster dynamiquement la quantité de containers dont elle a besoin pour répondre à ses utilisateurs, en tenant compte de la charge de travail de chaque instance et en évitant que des containers cannibalisent les ressources matérielles nécessaires aux autres.

Ces règles, appelées KAR (pour Kubernetes AI Requirements), sont très larges. Elles régissent déjà les communications entre containers exécutant des chatbots. Elles doivent intégrer cette année des directives dites « souveraines », qui formaliseront le fonctionnement étanche des agents. Avec les KAR, la CNCF dit œuvrer pour garantir une confidentialité à toute épreuve aux données traitées par des IA.

Enfin, pour Jonathan Bryce, il y aurait une urgence nouvelle à standardiser toutes ces techniques liées à l’inférence. Selon lui, 2026 sera l’année charnière où l’économie de l’IA basculera de traitements effectués par des chercheurs, pour entraîner des IA, à une utilisation massive par les entreprises d’IA déjà entraînées.

« D’ici à la fin de l’année, les deux tiers des calculs liés à l’intelligence artificielle seront des traitements d’inférence. C’est un changement radical. Et d’ici à 2030, cette inférence consommera dans le monde 93 gigawatts d’énergie, c’est-à-dire plus que tous les autres types de traitement combinés. Dans quatre ans, l’inférence correspondra à un marché qu’on évalue à 255 milliards de dollars, soit plusieurs fois les revenus actuels des hyperscalers. Ce sera la progression la plus spectaculaire de toute l’histoire de l’informatique », a-t-il lancé, sur scène.

Jonathan Bryce n’est pas le seul à évoquer ce renversement des usages. C’est aussi l’opinion que partageait une semaine plus tôt Jensen Huang, le patron de Nvidia, lequel amorce une transformation de son offre au profit des traitements d’inférence.

Nvidia, qui est d’ailleurs venu cette semaine participer à la conférence KubeCON pour annoncer qu'il léguait à la CNCF la tutelle du code source de son pilote DRA (Dynamic Ressource Allocation). Ce pilote permet à un OS, un hyperviseur ou un orchestrateur d’attribuer une fraction de la puissance de calcul d’un GPU à une tâche. Il n’est cependant pas très clair si ce code source servira à mieux partager la puissance d’un GPU de n’importe quelle marque, ou s’il vise juste à libérer sur les seuls GPU de Nvidia une fonction qui était jusqu’ici payante.