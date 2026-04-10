Cybersécurité nationale : une feuille de route alignée sur la réalité des menaces

La feuille de route de la cybersécurité de l’État pour la période 2026-2027 vient d'être publiée. Elle marque un tournant dans la gestion des risques publics. Face à la persistance de vulnérabilités graves, illustrée par les « multiples intrusions et fuites de données qui ont affecté en 2025 les systèmes d'information des ministères et des établissements dont ils ont la tutelle », l'administration accélère sa transformation pour répondre aux exigences européennes.

L'enjeu majeur réside dans l'alignement avec la directive NIS 2, qui intègre désormais les administrations publiques dans le périmètre des entités régulées. Pour garantir cette conformité, la stratégie impose une remontée de la cybersécurité au plus haut niveau décisionnel. Chaque ministère doit désormais désigner un conseiller numérique au sein de son cabinet et intégrer la sécurité dans les lettres de mission des directeurs d’administration centrale afin d'assurer « l’alignement des priorités et de sanctions en cas de manquement ».

Cette nouvelle gouvernance transforme la cybersécurité en un levier de pilotage stratégique, où chaque ministère est responsable du suivi des établissements publics sous sa tutelle.

Sécurisation des infrastructures : l'ère du Zero Trust et du Cloud sécurisé La dispersion des systèmes d’information sur des environnements multiples impose une refonte profonde des modèles d'accès. La stratégie de l'État s'oriente vers les démarches « Zero Trust », privilégiant une gestion des identités et des accès rigoureuse. L'accent est mis sur la fiabilisation de l'authentification. Les ministères ont pour instruction de déployer une authentification multi-facteur (MFA) sur l'ensemble des systèmes d’information (SI) à enjeux avant février 2027, puis sur l'intégralité des SI d'ici début 2028. Parallèlement, la généralisation du mécanisme ProConnect vise à remplacer les comptes locaux par une fédération d'identités permettant « une révocation homogène des accès ». Le passage au cloud est également strictement encadré. Toute migration vers le cloud sécurisé est désormais considérée comme la mise en œuvre d'un nouveau système d'information, exigeant une homologation préalable. Les ministères doivent impérativement élaborer une politique d’hébergement garantissant que « la prise en compte de la cybersécurité dans les sélections d’offres cloud ». Enfin, la maîtrise de la chaîne logistique devient une priorité pour s'assurer que les prestataires offrent un niveau de protection équivalent à celui exigé sur site.