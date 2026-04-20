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Cloud souverain : Bruxelles sélectionne OVHcloud, Scaleway, et S3NS
La Commission a retenu quatre fournisseurs, dont deux consortiums avec OVHcloud et S3NS, et Scaleway. Cette commande publique pourra atteindre 180 millions € sur six ans pour fournir des services de cloud souverain aux institutions de l’UE.
La Commission européenne a retenu la semaine dernière quatre prestataires pour fournir des services de cloud souverain aux institutions de l’Union européenne. Parmi ces acteurs, plusieurs « cloudistes » français ont été retenus.
Les deux premiers sont OVHcloud et Clever Cloud, au sein d’un consortium avec DEEP (POST Luxembourg). Le second est Scaleway, la filiale d’Iliad. Le troisième est S3NS (Thales et Google Cloud), au sein d’un autre consortium avec le Belge Proximus.
Le quatrième « lauréat » est l’Allemand StackIT.
Le programme d’achat de l’UE pourra atteindre 180 millions € sur six ans.
Flécher la commande publique vers les acteurs européens
Le dispositif, Dynamic Purchasing System Cloud III, a été lancé en 2025. Il doit permettre aux différentes institutions de l’UE d’accéder à des clouds qui sont des exigences en matière de souveraineté, de sécurité et de conformité.
Les quatre cloudistes proposeront une gamme de service qui va du IaaS à l’orchestration, en passant par la cybersécurité et l’intelligence artificielle (IA).
Les institutions européennes pourront organiser des mises en concurrence ciblées entre ces prestataires lors de projets spécifiques, en particulier pour des workloads sensibles ou critiques.
Le recours à une architecture multicloud est pleinement assumé par l’Europe. Ne pas mettre ses œufs dans le même panier permet d’assurer la continuité des services en cas de défaillance d’un prestataire. Elle limite également les risques de dépendance.
Ce programme vise par ailleurs à rendre l’écosystème européen plus compétitif face aux hyperscalers en utilisant la commande publique.