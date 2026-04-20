Cloud souverain : Bruxelles sélectionne OVHcloud, Scaleway, et S3NS

La Commission européenne a retenu la semaine dernière quatre prestataires pour fournir des services de cloud souverain aux institutions de l’Union européenne. Parmi ces acteurs, plusieurs « cloudistes » français ont été retenus.

Les deux premiers sont OVHcloud et Clever Cloud, au sein d’un consortium avec DEEP (POST Luxembourg). Le second est Scaleway, la filiale d’Iliad. Le troisième est S3NS (Thales et Google Cloud), au sein d’un autre consortium avec le Belge Proximus.

Le quatrième « lauréat » est l’Allemand StackIT.

Le programme d’achat de l’UE pourra atteindre 180 millions € sur six ans.