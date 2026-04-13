Kubernetes : L’ANSR reste fidèle à l’offre managée d’OVHcloud

Créée en 2025 par la fusion de l’Autorité de sûreté nucléaire et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l’ASNR (Autorité de Sûreté Nucléaire et de Radioprotection) joue le rôle de régulateur du secteur en France. Outre ses missions de contrôle, d’élaboration de la réglementation, d’expertise et de recherche, ses équipes doivent intervenir en cas d’urgence radiologique. Dans le cadre de ses missions, l’Autorité française met en ligne de nombreuses ressources sur Internet et opère plusieurs téléservices.

Depuis quatre ans maintenant, l’ASNR a déployé des clusters Kubernetes pour porter ces services. Ils s’appuient sur les ressources de l’hyperscaler OVHcloud et son offre MKS (Managed Kubernetes Service). Il s’agit d’applications à destination du public, donc des sites Web, de la cartographie, des API, jusqu’à des applications dans le domaine de la santé, notamment pour le suivi dosimétrique.

La stratégie Kubernetes de l’ASNR a commencé en 2020, avec un cluster mis en production pour la Software Factory de l’ASNR. À l’époque, ce cluster n’était pas managé par OVHcloud, mais déployé sur ses machines virtuelles, via Terraform v0.8.

MKS devient la plateforme standard « En 2021, trois premiers clusters Kubernetes ont été déployés en mode managé sur OVHcloud », raconte Rémi Bercher, consultant chez Gravitek, le prestataire qui assure la cogérance du cloud de l’ASNR avec Alter Way. LeMagIT a pu le rencontrer à l’occasion d’un événement OVHcloud à Paris. « Il s’agit alors d’applications et de données non critiques et le projet est d’avoir une facturation séparée pour chaque unité métier », ajoute-t-il. Véritable plateforme de production, celle-ci n’est pas encore pilotée via les automatismes de Terraform. L’administration des trois clusters est réalisée à la main, via des consoles graphiques. Puis, à la fin de cette même année, l’aventure MKS est réellement initiée avec six clusters Kubernetes managés sur OVHcloud. L’ASNR commence alors à exploiter la plateforme cloud pour des applications plus sensibles, notamment une application traitant des données de santé, le premier projet HDS. Les équipes vont rapidement monter en compétence et exploiter les capacités de la plateforme managée, notamment pour gérer l’exécution, les mises à jour de code, ajouter des sauvegardes. Jusque-là, les plateformes de développement et de production sont confondues. L’isolation des environnements n’est assurée que par la différence entre les noms de domaines. Mais cette approche est rapidement jugée insuffisante, d’autant que les applications exécutées sur ces clusters étaient de plus en plus utilisées. Forts de l’expérience des administrateurs sur Terraform, il a rapidement été possible de séparer les plateformes et de les dédier tantôt au développement, tantôt à la production des nouveaux projets. « Cela a amené deux avancées notables. D’une part, nous avons pu mieux gérer l’étanchéité des environnements, avec des droits plus limités, ce qui est toujours une bonne chose. D’autre part, sur le volet infrastructure, nous pouvions effectuer des montées de version sur la partie développement avant de le faire sur la partie production, dans un deuxième temps », se souvient Rémi Bercher. Il précise que la gestion des clusters est à ce moment-là réalisée via Terraform en version 0.16 et que la séparation entre les plateformes de développement et de production a été actée en avril 2022. Deux mois plus tard, le réseau privé vRack est activé sur l’infrastructure. Tout au long de l’année, de nouveaux clusters sont créés. La Software Factory historique, qui fonctionnait toujours sur des instances virtuelles, est migrée au fil de l’eau sur MKS, tout simplement via des sauvegardes/restaurations du cluster.

Une montée en puissance qui doit faire face à quelques bugs Mais, en 2023, des problèmes de production surviennent. Le premier a concerné etcd, la base de données qui stocke la configuration et les informations de fonctionnement des clusters Kubernetes. En installant de nombreux outils sur ses clusters, notamment Kyverno pour la sécurité, Trivy pour gérer les vulnérabilités ou encore Rancher, l’ASNR va butter sur les limites du forfait gratuit d’OVHcloud, lequel limite le nombre d’appels à l’API serveur. Lorsque le plafond est atteint, il faut passer au forfait standard. Mais encore faut-il savoir qu’il est atteint. « Nous avions donc beaucoup d’appels aux API serveur. Or, nous n’avions pas de visibilité sur ces appels. Les interactions avec le support et l’équipe Kubernetes d’OVHcloud nous ont permis de trouver une solution pour anticiper les dépassements de plafond, en déclenchant des alertes sur le quota d’accès etcd consommés », explique Rémi Bercher. Pour renforcer son contrôle, l’équipe a d’ailleurs développé un module d’export des données etcd. Cela lui permet de vérifier le mode de facturation de l’ensemble des nœuds et savoir lesquels sont facturés au mois ou à l’heure. « La stratégie de l’ASNR est plutôt de s’engager sur le long terme et, notamment, ne pas faire d’auto-scaling. Avec ces données, nous nous assurons que tous les nœuds ont été créés comme il faut. » Autre problème, celui engendré par le principe même d’une offre managée : c’est le fournisseur de service, OVHcloud en l’occurrence, qui réalise les mises à jour lorsque celles-ci sont disponibles. « Nous n’étions pas habitués à cette approche, puisque nous gérions nous-mêmes nos clusters. Heureusement, plusieurs modes de mise à jour sont proposés et, dans notre cas, nous avons finalement sélectionné l’option de contrôler nous-mêmes nos mises à jour » dit Rémi Bercher. Puis, quelques problèmes de stockage ont été rencontrés sur l’application HDS. L’équipe de développement rencontrait des baisses de performances au niveau de la base de données et une nouvelle classe de stockage a dû être sélectionnée pour s’adapter à la charge. En 2024, enfin, alors que le nombre d’utilisateurs ne cesse de croître en production, apparaissent des erreurs DNS. « C’est un problème fréquent sur les architectures Kubernetes et qui n’est pas lié à OVHcloud. Cela arrive lorsque les applications envoient un grand nombre de requêtes. Plus ce nombre est élevé, plus des requêtes peuvent échouer. La solution est de déployer un cache DNS », assure notre interlocuteur.