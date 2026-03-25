Bleu : une PaaS IA souveraine en 2027

Le cloud souverain Bleu (Orange et Capgemini) est en cours de certification SecNumCloud par l’ANSSI. Une certification qu’il espère obtenir avant la fin de cette année. À la même date, une offre SAP (S/4HANA, SuccessFactor, BTP, etc.) sera opérationnelle sur son infrastructure. Avec de l’intelligence artificielle.

L’annonce avec l’éditeur allemand a donc été l’occasion pour Jean Coumaros, président de Bleu, de revenir sur cette feuille de route IA à l’ère des néoclouds.