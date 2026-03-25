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Bleu : une PaaS IA souveraine en 2027
Jean Coumaros, président de Bleu, a détaillé la feuille de route IA du nouveau cloud souverain. Il propose aujourd’hui des GPU à la demande (IaaS). Des services PaaS les compléteront, dès l’arrivée de Microsoft Foundry sur son architecture.
Le cloud souverain Bleu (Orange et Capgemini) est en cours de certification SecNumCloud par l’ANSSI. Une certification qu’il espère obtenir avant la fin de cette année. À la même date, une offre SAP (S/4HANA, SuccessFactor, BTP, etc.) sera opérationnelle sur son infrastructure. Avec de l’intelligence artificielle.
L’annonce avec l’éditeur allemand a donc été l’occasion pour Jean Coumaros, président de Bleu, de revenir sur cette feuille de route IA à l’ère des néoclouds.
Déjà du GPU as a Service
Bleu, dès le départ du projet, a acheté des GPU pour ses datacenters. « Ils sont indispensables pour faire tourner Microsoft 365 », explique Jean Coumaros au MagIT. Pour mémoire, Bleu s’appuie sur une stack Microsoft, décorrélée de Microsoft.
Conséquence : Bleu peut aussi proposer cette capacité à ses clients, en mode IaaS, d’autant qu’il a « renforcé son infrastructure en investissant dans des ressources supplémentaires », ajoute le responsable
« Dès le lancement, nous sommes en mesure de proposer des GPU à la demande (GPUaaS) pour l’intelligence artificielle générative », résume Jean Coumaros. « Si un client a ses propres modèles ou ses propres solutions IA, il peut les exécuter sur notre plateforme Bleu ».
Vers l’IA en service PaaS puis en SaaS
En 2027, l’ambition est de proposer de l’IA en mode PaaS (Platform as a Service).
Ces services d’IA arriveront en même temps que la partie Microsoft Foundry d’Azure (ex AI Studio) dans la gamme fonctionnelle de Bleu.
« Les clients pourront alors accéder à une sélection de LLM et les utiliser via Foundry », anticipe Jean Coumaros.
Enfin, une troisième étape à plus long terme – sans date précise pour l’instant – consistera à intégrer un « Copilote », pour proposer « l’intelligence artificielle générative en mode SaaS, directement intégrée dans les services que nous offrons ».
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