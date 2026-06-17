Service client et IA agentique : Salesforce se prépare à racheter Fin (ex-Intercom)

Certaines acquisitions dans le secteur technologique visent uniquement à recruter des talents. D’autres visent à s’approprier un portefeuille de clients. D’autres encore visent à acquérir une technologie. Avec le projet d’acquisition des agents IA de service client de Fin et de la plateforme sous-jacente, Salesforce semble avoir convoité ces trois éléments. Il entend renforcer son offre Agentforce.

La transaction devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre de l’exercice 2027 de Salesforce, qui s’étend du 1er novembre 2026 au 31 janvier 2027. Selon Salesforce, le montant de la transaction s’élève à environ 3,6 milliards de dollars.

Fin s’est récemment spécialisée dans les agents IA autonomes. Ils sont propulsés par Apex, un modèle d’IA propriétaire conçu pour le service client. Sa plateforme Intercom permet de résoudre les problèmes liés au service client sur une multitude de canaux, notamment le chat en direct, les SMS, WhatsApp, Facebook, Instagram, Discord, les e-mails et le téléphone. Elle est généralement considérée comme un leader du marché par les utilisateurs de services client. Salesforce Service Cloud, sur lequel les agents de Fin seront déployés si la fusion se concrétise, représente la plus grande part de chiffre d’affaires parmi tous les « clouds » de Salesforce.

Fin doit enrichir Service Cloud avec des agents IA autonomes Salesforce a répété à plusieurs reprises à ses clients au cours des deux dernières années qu’Agentforce facilitait le déploiement d’agents IA autonomes au sein de sa plateforme, rappelle Rebecca Wettemann, fondatrice de Valoir, un cabinet d’études indépendant. Les utilisateurs ont constaté que la mise en place d’une IA agentique en général – quel que soit le fournisseur – n’était pas si simple. L’acquisition de Fin promet aux clients de déployer plus rapidement leurs agents IA. « Service Cloud compte probablement le plus grand nombre d’agents parmi toutes les solutions cloud de Salesforce, mais il reste encore beaucoup à faire pour favoriser l’adoption par les utilisateurs », affirme Rebecca Wettemann. « C’est un excellent moyen d’acquérir une base de clients, mais aussi de disposer d’agents prédéfinis très bien conçus que les clients peuvent utiliser. » Fin, depuis sa création en 2011 jusqu’au mois dernier, elle était connue sous le nom d’Intercom. L’ancien nom était un « fardeau », avance, Eoghan McCabe, cofondateur et PDG de Fin dans un article de blog annonçant le nouveau nom. Sa plateforme omnicanale conserve le nom d’Intercom. Eoghan McCabe continuera de diriger Fin chez Salesforce, tandis que le cofondateur et directeur de la R&D, Des Trayno restera à son poste. Parmi les 30 000 clients déclarés de Fin figurent de nombreuses entreprises technologiques qui utilisent les agents Fin ou la plateforme Intercom pour leurs opérations de service client. On peut notamment citer Anthropic, Perplexity, Monday.com, Crypto.com, Autodesk, Toast et Amazon.