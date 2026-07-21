Mistral AI louera ses GPU Nvidia à Microsoft

Microsoft se positionne pour louer l’accès aux GPU Nvidia Vera Rubin que Mistral AI déploiera au cours des deux prochaines années. Ce n’est pas nouveau pour le cloudiste. Il a signé des contrats d’envergure avec les néocloud comme Nebius (17,4 Mds de dollars), IREN (9,7 Mds de dollars), CoreWeave (67 % des revenus du fournisseur sont imputables à Microsoft), Nscale ou encore Lambda. Avec Nvidia, Microsoft est l’un des clients et des financiers principaux de ces hébergeurs spécialisés. Et pour cause : la demande le pousse à s’équiper plus rapidement qu’il ne peut lui-même faire grandir ses centres de données.

Mistral AI, un néocloud de plus sur la longue liste des fournisseurs de Microsoft ? Habituellement, ce type de contrat se matérialise par l’annonce d’une puissance de calcul exprimé en mégawatts. Ici, Microsoft et Mistral AI se contentent d’évoquer « plusieurs milliers de GPU ». S’il est moins réputé pour cela, Mistral AI dit investir plus de 1,2 milliard d’euros dans ses data centers répartis entre la France et bientôt la Suède. L’entreprise espère disposer d’un gigawatt de puissance d’ici à 2030 et 200 MW en 2027. Pour l’heure, elle termine le déploiement de 50 MW, réparties entre les sites de Bruyères-Le-Châtel (Eclairion, 40 MW) et des Ulis (10 MW), en région parisienne. Auprès de Reuters, Arthur Mensch a refusé de détailler les capacités réservées à Microsoft et à ses clients. Publiquement, le dirigeant a affirmé que le partenariat étendra les infrastructures Mistral Compute.