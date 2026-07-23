AMD donne 5 milliards à Anthropic, qui lui achète 2GW de GPU

À quelques heures de l’ouverture de la conférence annuelle d’AMD à San Francisco, lors de laquelle il devrait dévoiler les détails de ses derniers GPU Instinct MI455X, processeur Epyc 9006 et cluster de calcul Helios, le fournisseur de puces annonce un investissement de 5 milliards de dollars dans Anthropic, l’éditeur de l’IA Claude.

Dans le cadre de cet accord, Anthropic s’engage en retour à acheter à AMD l’équivalent de 2 GW de puissance en clusters de calcul Helios. Et comme la boucle n’était pas sans doute pas assez bouclée, Anthropic annonce avoir déjà trouvé un client pour cette nouvelle infrastructure de calcul dédiée à son IA : AMD. Ce dernier explique dans leur communiqué commun qu’il utilisera en effet Claude pour accélérer le développement de ROCm, la suite de développement pour ses GPU, concurrente de Nvidia Cuda.

En octobre dernier, AMD avait passé de manière similaire un arrangement avec OpenAI, le concurrent direct d’Anthropic. Il était alors question de la fourniture de GPU AMD pour une puissance équivalente à 6 GW d’ici à 2030, moyennant, cette fois-ci, un accord financier en sens inverse. AMD devait rembourser à OpenAI l’achat de ses GPU par le don de 10% de ses actions en bourse.

À date, les clients des clusters Helios, censés fonctionner avec 72 GPU MI455X et 18 processeurs Epic 9006, sont donc OpenAI, qui devrait être livré dès cet été, puis OCI, le cloud d’Oracle qui attend 50 000 GPUd’ AMD pour la rentrée (soit près de 700 baies Helios), et enfin Anthropic qui devrait être livré d’ici à la mi-2027. Microsoft a d’ores et déjà annoncé qu’il sera lui aussi client des clusters Helios pour son cloud Azure, mais sans préciser le nombre d’unités qu’il compte acheter.

Comparable au cluster de calcul DGX de Nvidia, une baie Helios de 72 GPU MI455X est censée offrir un total de 31,1 To de mémoire HBM4 avec une bande passante de 260 To/s, ainsi qu’une puissance de calcul de 1,45 ExaFLOPS en précision 8 bits ; et le double en précision 4 bits. Comparativement, un cluster DGX Vera Rubin NVL72 offre 20,7 To de mémoire HBM4, 260 To/s de bande passante et une puissance de calcul de 1,8 ExaFLOPS en inférence avec une précision 8 bits.