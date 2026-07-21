Stockage : NetApp rachète DataPelago pour favoriser l’IA sur ses baies

NetApp vient de racheter la startup DataPelago qui édite une passerelle permettant de fournir à une IA des données dans leur format d’origine – un datalake Apache Spark étant l’exemple le plus cité – sans avoir besoin de les convertir et de les ingérer au préalable dans une base de données vectorielle. Cette passerelle s’interconnecte avec des applications d’IA (chatbots, agents...) compilées pour la bibliothèque universelle LLVM, pour Cuda de Nvidia, ou encore pour ROCm d’AMD.

« DataPelago s’est donné pour mission d’éliminer les goulots d’étranglement liés au traitement des données qui empêchent l’innovation en matière d’IA d’atteindre son plein potentiel. Rejoindre NetApp nous offre l’opportunité d’associer notre technologie de traitement révolutionnaire au meilleur portefeuille d’infrastructures de données du secteur », dit Rajan Goyal, fondateur et directeur général de DataPelago, dans un communiqué.

« Le moteur Nucleus de DataPelago apporte une accélération définie par logiciel directement au niveau de la couche de stockage, en traitant les données à la fois sur les CPU et les GPU afin que les entreprises puissent préparer, gérer et activer leurs données pour l’IA sans avoir à les déplacer. Il s’agit là d’une véritable activation zéro-copie », ajoute Syam Nair, directeur des produits chez NetApp, dans le même communiqué.

Vers une intégration à la baie AFX ? NetApp ne dit pas encore comment il compte articuler cette solution avec ses baies de stockage, mais il est probable que la passerelle de DataPelago, appelée Nucleus, soit à terme intégrée à la baie AFX que le constructeur a dévoilée en fin d’année dernière. Cette baie est en pratique une baie de stockage AFF A1K au format 4U avec ses tiroirs externes NX224 de 24 SSD 2,5 pouces chacun et, c’est la particularité, des serveurs de calcul qui intègrent des GPU. À la base, ces serveurs de calcul portaient la référence DX50 et ne servaient qu’à convertir au fil de l’eau les fichiers stockés au quotidien sur les tiroirs de SSD en données vectorielles directement utilisables par des IA. Pour autant, la pratique de convertir des fichiers qui n’ont pas beaucoup de description en des informations classées selon leur valeur sémantique sonnait déjà comme quelque chose de nébuleux. Plus tôt cette année, Red Hat, avec le lancement de son dernier Red Hat AI, expliquait ainsi qu’il y a toute une science de la sémantique au-delà de la simple conversion d’un format à l’autre. En sachant prendre en compte toutes les informations de classement d’un datalake, Nucleus pourrait rendre le travail automatique de la baie AFX beaucoup plus pertinent. De plus, en permettant d’utiliser les données dans leur format d’origine, il rendrait inutile le stockage d’une base vectorielle additionnelle et contribuerait à économiser de l’espace de stockage. Et cela n’est pas anodin en cette période de pénurie des SSD. Nucleus étant compatible avec tous les GPU et même avec les bibliothèques d’IA qui n’utilisent que des processeurs, il est probable que NetApp dévoile lors de sa prochaine conférence annuelle, qui se tiendra fin septembre à Las Vegas, de nouvelles configurations pour ses modules DX50.