La souveraineté sans expérience utilisateur est vouée à l’échec

Un système que les utilisateurs ne comprennent pas n’est en effet pas seulement mal adopté, il est contourné.

Toute DSI sait ce que cela entraîne : outils parallèles, usages non maîtrisés, perte de visibilité. La vulnérabilité ne vient plus de la technologie, mais de la charge cognitive imposée aux équipes.

La souveraineté numérique ne se joue dès lors pas uniquement dans les contrats ou la localisation des données. Elle se joue aussi dans la capacité d’un système à être utilisé sans effort excessif, sans gymnastique mentale permanente, sans devoir « penser l’outil » avant de pouvoir travailler.

Trop complexe, un environnement souverain devient fragile.