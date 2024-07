Les 10 applications de l’IA dans la gestion de la paie

La paie (ou payroll) implique diverses tâches chronophages, notamment la confirmation que les données sont correctes et l’envoi de rappels pour remplir les feuilles de temps. L’intelligence artificielle (IA) peut prendre en charge certaines de ces étapes automatiquement ou faciliter leur exécution par les employés.

À noter que même si l’IA est capable toute seule de mettre en évidence des problèmes liés à la paie ou de calculer des déductions/retenues de salaire, un humain doit toujours superviser et confirmer ses propositions.

Ceci étant dit, voici 10 cas où l’IA peut grandement améliorer le traitement de votre paie.

Cette capacité permet de résoudre rapidement les erreurs, et ce avant le début du traitement de la paie, ce qui évite des problèmes plus importants par la suite.

Les heures et le salaire de nombreux employés restent relativement constants d’une période à l’autre. L’IA peut alerter les salariés, les responsables et l’équipe chargée de la paie si des écarts importants se produisent au cours de la période de paie.

L’IA peut également interrompre le traitement de la paie jusqu’à ce que l’équipe chargée du payroll ait reçu et approuvé toutes les données, évitant ainsi que le processus ne continue avec des informations erronées.

L’IA peut aussi identifier les problèmes au moment de la saisie, réduisant ainsi le nombre d’erreurs en amont. Par exemple, un algorithme signalera immédiatement un employé qui déclare plus de 80 heures travaillées sur deux semaines.

3. Générer des « brouillons » de paie

Un système de paie infusé à l’IA peut générer automatiquement des ébauches de paie au fur et à mesure que les données sont saisies et approuvées. Cela permet d’une part au logiciel de détecter rapidement les problèmes s’il y en a, et d’alerter l’équipe comptable avant que la paie finale ne soit lancée.

Ces « brouillons » intermédiaires de paie permettent de gagner du temps en aval pour traiter et finaliser la paie avant la date limite.