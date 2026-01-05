Comment configurer une base de données MySQL sous Linux

Tout administrateur Linux doit à un moment donné installer et configurer une base de données. Cela peut inclure le déploiement d’un site web dynamique, tel que WordPress, ou le stockage de données pour des applications web ainsi que des dossiers clients et employés. Les bases de données sont essentielles pour tout type d’activités.

Linux est la meilleure plateforme pour les bases de données. Il s’agit d’un système d’exploitation fiable et Open source qui propose de nombreuses bases de données prêtes à l’emploi. Parmi ces bases de données prêtes à l’emploi, le serveur de base de données MySQL est le plus populaire.

Bases de données Linux Les bases de données disponibles pour Linux vont des petits outils intégrés tels que SQLite aux puissantes bases de données relationnelles telles que MySQL, en passant par les bases de données NoSQL pour le big data. Parmi les bases de données les plus populaires disponibles pour Linux, on peut citer : PostgreSQL

MariaDB

IBM Db2

Oracle Database

Firebird

Amazon RDS

Redis

Ingres MySQL est un système complet de gestion de bases de données relationnelles, ce qui signifie qu’il comprend tout ce qui est nécessaire pour le stockage et la récupération des données. Il utilise le langage de requête SQL, donc toute personne familiarisée avec ce langage devrait pouvoir utiliser facilement cette base de données. Même pour ceux qui ne connaissent pas le langage SQL, celui-ci est conçu pour être facile à apprendre et lisible.

Comment configurer une base de données sous Linux Pour installer et configurer une base de données MySQL sous Linux, par exemple sur Ubuntu Server, commencez par vous connecter à Ubuntu Server et installez MySQL à l’aide de la commande suivante : sudo apt-get install mysql-server -y Une fois l’installation terminée, démarrez et activez le serveur à l’aide de la commande : sudo systemctl enable --now mysql MySQL devrait maintenant être installé et fonctionner. Cependant, le compte administrateur MySQL n’est pas protégé par un mot de passe, ce qui pose un problème de sécurité. Pour sécuriser l’installation MySQL, exécutez la commande suivante : sudo mysql_secure_installation Le système vous demande d’abord si vous souhaitez activer le composant « Valider le mot de passe », qui exige que tous les comptes utilisent des mots de passe très forts. Tapez « O » pour activer ce composant ; sinon, appuyez sur n’importe quelle autre touche. Même si vous n’activez pas ce composant, vous pouvez toujours utiliser des mots de passe forts. Lorsque vous sécurisez votre installation MySQL, vous devriez voir s'afficher le message suivant, qui vous demande si MySQL nécessite des mots de passe d'une certaine force. Après cette étape, le système vous invite à saisir et à vérifier un mot de passe pour l’utilisateur administrateur MySQL. Faites-le, puis répondez OUI aux questions suivantes : Supprimer les utilisateurs anonymes ?

Interdire la connexion root à distance ?

Supprimer la base de données de test et l’accès à celle-ci ?

Recharger les tables de privilèges maintenant ? Une fois que vous avez sécurisé le serveur de base de données MySQL, vous pouvez créer votre première base de données.

Créer une première base de données Créez une base de données nommée techtarget. Pour ce faire, connectez-vous à la console MySQL à l’aide de la commande : sudo mysql -u root -p Les options sont les suivantes : -u , qui définit un utilisateur (dans ce cas, l’utilisateur root)

-p, qui demande un mot de passe Si le mot de passe sudo vous est demandé, saisissez-le d’abord, puis le mot de passe de l’utilisateur root MySQL lorsque vous y êtes invité. Vous vous retrouverez alors dans la console MySQL. Depuis la console MySQL, vous pouvez créer votre première base de données Linux. La console MySQL est prête à vous permettre de créer votre première base de données. Pour créer la base de données techtarget, exécutez la commande suivante : CREATE DATABASE techtarget; Pour vérifier la création de la base de données, exécutez la commande : show databases; Vous devriez voir techtarget dans la liste. Avec la commande show databases; vous devriez voir la liste de toutes les bases de données MySQL disponibles.