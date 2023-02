Le commerce à l’ère numérique implique de rapprocher les ventes et le marketing. Même si ces deux activités utilisent des technologies différentes.

Sur les plateformes d’e-commerce, les clients trouvent les produits et paient en quelques clics, alors qu’un système de gestion de contenu (CMS, Content Management System) sert à créer des sites où les clients s’informent sur des produits, comprennent la valeur de la marque et interagissent avec elle.

Si les intégrations entre outils e-commerce et CMS peuvent doper les revenus, elles comportent aussi des défis.

1. Des objectifs différents

Les plateformes d’e-commerce et de CMS servent toutes les deux à gérer des contenus. Mais leurs objectifs diffèrent et peuvent compliquer leur intégration.

Beaucoup d’organisations utilisent des plateformes des CMS cloud pour gérer et créer différents types de contenus, par exemple des images ou des vidéos marketing. Les plateformes d’e-commerce servent au merchandising des produits, au traitement des commandes et à leur exécution. Le marketing et le merchandising sont liés dans les processus de vente et ont souvent besoin d’accéder à des contenus similaires.

Sur le marché, il existe de nombreux CMS, aux fonctionnalités très différentes. Par exemple, certaines solutions utilisent des modèles prédéfinis de front-end. D’autres offrent à l’inverse une architecture « headless », totalement déconnectée du front end et qui permet de concevoir des interfaces sur mesure. Les CMS se distinguent aussi par la granularité des contenus (définition des contenus, production de snackable contents, indexation des vidéos, etc.).

De leur côté, les plateformes d’e-commerce aident à vendre. Elles peuvent tout aussi bien fournir des produits numériques en direct ou servir à expédier des articles physiques. Elles gèrent ou se connectent à des services de paiement. Elles maintiennent à jour les métadonnées et toutes les informations pour optimiser le SEO et l’engagement sur les réseaux sociaux. Certaines prennent aussi en charge la vente multicanal et savent gérer des boutiques sur Amazon, eBay ou Pinterest à partir d’un référentiel unique de contenus.