Comment réduire les faux positifs et renforcer la cybersécurité

Aucune équipe chargée de la cybersécurité ne souhaite détecter une attaque malveillante puis l'ignorer délibérément. Mais la fatigue liée aux alertes, causée par un trop grand nombre de faux positifs, peut les conduire à tomber dans ce piège.

Tous les outils de cybersécurité conçus pour détecter les attaques commettent des erreurs. Depuis des décennies, les chercheurs et les fournisseurs s'efforcent de trouver des moyens d'améliorer la précision de la détection des menaces sans nuire aux performances.

La détection des attaques est un exercice d'équilibre constant entre les faux négatifs (lorsqu'un outil ne détecte pas une attaque réelle) et les faux positifs (lorsqu'un outil identifie à tort une activité bénigne comme une menace). Les techniques qui réduisent les faux négatifs ont tendance à augmenter les faux positifs. Si l'équilibre est rompu, les faux négatifs peuvent nuire au bon fonctionnement des équipes de sécurité.

Les technologies de cybersécurité susceptibles de générer des faux positifs lors de la détection sont nombreuses : anti-virus, anti-hameçonnage, SIEM, IDS/IPS, DLP, pare-feu, EDR, etc.

Les RSSI doivent comprendre la prévalence des faux positifs dans les outils de cybersécurité. Forts de cette connaissance, ils peuvent définir une stratégie permettant aux équipes de sécurité de réduire ces alertes tout en continuant à reconnaître les menaces authentiques. Les meilleures pratiques, telles que l'ajustement des seuils pour les adapter aux opérations attendues au sein de l'écosystème informatique, font une grande différence.

Pourquoi nous voyons davantage de faux positifs Compte tenu de la diversité et de la complexité des menaces, les faux positifs sont inévitables. Relativement peu d'attaques sont immédiatement et définitivement identifiables comme telles. Les kits d'exploitation et autres outils utilisés par les pirates - comme ceux spécialisés dans le maquillage du code, pour passer au travers des mécanismes de détection - permettent à n'importe qui de générer rapidement et facilement des attaques personnalisées et uniques. Les menaces étant difficiles à détecter, la plupart des outils produisent désormais davantage de faux positifs et moins de faux négatifs. Le véritable danger réside dans ce qui n'est pas détecté, c'est pourquoi les équipes de sécurité s'efforcent en priorité de minimiser les faux négatifs. Autrement dit : avoir des positifs est normal et même plutôt... sain.

Comment les faux positifs entravent le travail des équipes de sécurité Las, les faux positifs peuvent représenter une charge importante pour les ressources de cybersécurité, car leur analyse nécessite du temps et des efforts avant de pouvoir les écarter. Lorsque les faux positifs sont trop fréquents, ils détournent l'attention des analystes des menaces réelles. Dans certains outils, les vrais et faux positifs déclenchent automatiquement des actions visant à mettre fin à l'activité observée. Lorsque cela se produit sans qu'il y ait de véritable menace, cela peut nuire à la crédibilité du programme de sécurité. Les analystes ont tendance à ignorer les faux positifs qui surviennent fréquemment au fil du temps. Il est naturel de supposer qu'une alerte qui était inoffensive dans le passé peut être ignorée sans risque à l'avenir. Cependant, la prochaine fois, ce faux positif présumé pourrait être une authentique menace.