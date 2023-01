Dix certifications clés pour les data architects et les data engineers

Les certifications professionnelles peuvent aider les architectes et les data engineers à démarrer ou à accélérer leur carrière. Ces certifications mesurent les connaissances et les compétences d’une personne par rapport aux références des fournisseurs et des autres professionnels du secteur. Il s’agit de montrer aux employeurs potentiels que la personne possède l’expertise nécessaire pour réussir et participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des stratégies de données de l’entreprise.

Les certifications obtenues par les architectes et ingénieurs de données peuvent refléter leur niveau d’implication, ainsi que leurs compétences et leur expérience avec certaines technologies. Les professionnels certifiés étant des atouts pour toute organisation, les certifications incitent les entreprises à retenir ces employés, généralement par des promotions ou des augmentations.

Voici une liste de quelques-unes des principales certifications en direction des architectes et des ingénieurs de données.

1. IBM Certified Solution Architect – Data Warehouse V1 Cette certification couvre la planification, la conception, la construction, la gouvernance et la sécurisation d’un entrepôt de données avec une aide minimale du support, de la documentation et des experts en la matière. Les personnes doivent passer un examen composé de sept sections et d’un total de 62 questions (42 bonnes réponses sont requises pour réussir). Les candidats doivent également démontrer qu’ils comprennent les concepts et les principes architecturaux des entrepôts de données, qu’ils sont capables d’analyser les exigences et les processus commerciaux d’un client, et qu’ils peuvent créer des modèles de données pour un data warehouse. Qui devrait suivre ce cours ? Les architectes de données, les développeurs, les employés internes d’IBM, ses partenaires commerciaux et consultants indépendants. Détails du cours

2. IBM Certified Solution Architect – Cloud Pak for Data v4.x Cette certification valide qu’une personne peut concevoir, planifier et construire un outil de données et d’IA dans un environnement de cloud hybride. Cet architecte certifié dirige et guide les tâches liées à la mise en œuvre et à la configuration de l’outil, qui peut inclure la gouvernance des données, la data science l’IA et le machine learning. Les participants doivent passer un examen composé de six sections et d’un total de 63 questions (42 bonnes réponses sont nécessaires pour réussir). Dans le cadre de cet examen d’une durée de 90 minutes, les participants manipulent les outils de la gamme IBM Cloud Pak for Data. Qui devrait suivre ce cours ? Les analystes et les experts en big data. Détails du cours Créer un modèle de données implique plusieurs étapes dont l'identification de toutes les entités et de leurs relations.

3. Data Science Council of America (DASCA) Associate Big Data Engineer (ABDE) Cette certification confirme que les titulaires maîtrisent l’utilisation d’outils, de langages et de techniques d’ingénierie agnostiques et multiplateformes, ainsi que le développement d’applications analytiques et big data. Cette certification aide les personnes à se lancer dans le développement d’applications analytiques, la data science et le data engineering. Les candidats choisissent l’une des trois voies qui correspondent à leurs antécédents professionnels et éducatifs. Ils doivent comprendre les bases de la programmation et avoir une expérience pratique avec des outils tels que Core Java et une compréhension des environnements Linux et des bases de données. Qui devrait suivre ce cours ? Les ingénieurs logiciels, les personnes titulaires d’une licence en informatique ou en génie logiciel. Détails du cours

4. Google Professional Data Engineer Cet examen détermine si le participant peut concevoir, construire, déployer, sécuriser et surveiller des systèmes de traitement de données. Il évalue également la capacité à utiliser, déployer et former en continu des modèles de machine learning existants. Chaque candidat doit passer un examen de deux heures qui comprend des questions à choix multiples. Il n’y a pas de conditions préalables pour accéder à cet examen, mais Google recommande au moins trois ans d’expérience dans le secteur, dont au moins un an de conception et de gestion d’outils utilisant Google Cloud Platform. Qui devrait suivre ce cours ? Les data scientists les data engineers, les architectes de données, les ingénieurs DevOps et les professionnels du machine learning. Détails du cours

5. AWS Certified Data Analytics – Spécialité Cette certification confirme les compétences techniques et l’expérience d’un individu avec les services AWS pour aider à construire et gérer les opérations analytiques. Elle détermine également si une personne peut définir les services d’analyse de données AWS et reconnaître comment ils s’intègrent les uns aux autres. En outre, les personnes doivent savoir comment les services d’analyse de données AWS fonctionnent en conjonction avec le cycle de vie des données (collecte, stockage, traitement et visualisation). Pour passer cet examen, une personne doit avoir au moins cinq ans d’expérience pratique des technologies d’analyse de données et utilisé les services AWS depuis au moins deux ans. Cet examen dure 3 heures et se compose de 65 questions à choix multiples ou à réponses multiples. Qui devrait suivre ce cours ? Les ingénieurs de plateforme de données, les architectes de données, les data scientists et les data analysts. Détails du cours

6. Ingénieur de données Cloudera Certified Professional (CCP) Cette certification permet de valider les compétences d’une personne à effectuer des tâches critiques dans un environnement Cloudera CDH (Cloudera Distribution of Hadoop). Les compétences testées comprennent l’ingestion, la transformation, le déploiement, le stockage et les flux d’analyse des données. En plus d’avoir une expérience pratique dans le domaine, les candidats doivent d’abord suivre la formation de développeur Apache Spark et Hadoop de Cloudera. L’examen comporte une limite de temps de 240 minutes au cours desquelles les candidats doivent mettre en œuvre des solutions dans un cluster de test CDH pour répondre à certaines exigences de cas d’utilisation. Qui devrait suivre ce cours ? Les data scientists, les ingénieurs de données, les analystes de données et les chefs de projet. Détails du cours

7. Microsoft Certified : Azure Data Engineer Associate Un individu qui poursuit cette certification doit être un expert en matière d’intégration, en conversion et en consolidation des données provenant de systèmes de données relationnelles ou non, dans des structures qui peuvent être utilisées pour construire des outils d’analyse. Cette certification démontre qu’une personne peut concevoir, développer, mettre en œuvre, surveiller et optimiser le stockage, le traitement et la sécurité des données. Le participant doit attester qu’il sait se servir de divers services et langages de données Azure, pour stocker et produire des ensembles de données nettoyées et améliorées à des fins analytiques. La certification requiert une connaissance approfondie de langages de traitement de données tels que Python, SQL ou Scala, une compréhension des modes de traitement parallèle et des modèles d’architecture de données, ainsi que la réussite de l’examen DP-203 : Data Engineering on Microsoft Azure. Qui devrait suivre ce cours ? Ingénieurs de données, architectes de données, professionnels intégrateurs et administrateurs de bases de données. Détails du cours

8. Architecte Big Data certifié Arcitura (BDSCP) La filière Architecte Big Data se compose de plusieurs modules du programme BDSCP (Big Data Science Certified Professional) : Fundamental Big Data, Big Data Analysis & Technology Concepts, Fundamental Big Data Architecture, Advanced Big Data Architecture et Big Data Architecture Lab. Le dernier module est une série d’exercices pratiques qui demandent aux individus d’appliquer ce qu’ils ont appris dans les cours précédents pour répondre aux exigences du projet et résoudre des problèmes du monde réel. L’obtention de cette certification démontre qu’une personne peut concevoir, mettre en œuvre et intégrer des outils de big data sur site ou dans le cloud. L’examen complet pour le BDSCP dure 170 minutes. Qui devrait suivre ce cours ? Les data scientists, les analystes de données, les ingénieurs de données, les gestionnaires de données. Détails du cours

9. Snowpro Advanced : Data Scientist Snowflake fait partie des plateformes de données en cloud les plus utilisées, et cette certification est conçue pour tester les connaissances et les compétences des individus avec la plateforme. Les compétences validées comprennent la compréhension des pipelines de données, la préparation des données, l’ingénierie des fonctionnalités, le développement et le déploiement des modèles. Les candidats doivent avoir deux ans ou plus d’expérience dans l’utilisation de Snowflake, pour développer des cas d’usage de data science en entreprise. L’examen comporte une limite de temps de 115 minutes et se compose de 65 questions à choix multiples. Qui devrait suivre ce cours ? Les data scientists, les analystes de données, les ingénieurs de données, les gestionnaires de données et les professionnels qui développent sur Snowflake Data Cloud. Détails du cours