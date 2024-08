IT : les différentes facettes de l’écoconception

« La mesure est au cœur du sujet du numérique responsable. C’est une obligation (…) Il est aussi nécessaire de fixer une trajectoire de réduction avec des objectifs quantitatifs », déclarait (lors du dernier GreenTech Forum) Marcos Lopes, Sustainability Manager chez Wavestone.

Mais mesurer n’est qu’une étape qui doit être accompagnée d’actions concrètes. L’écoconception peut ainsi constituer un axe de travail pour réduire son empreinte environnementale. Dans ce secteur, comme dans celui de la mesure, méthodes et référentiels permettent d’aider à la mise en œuvre de plans d’action.

Pour les services numériques et leur conception, c’est ainsi le RGESN (Référentiel Général de l’Écoconception des Services Numériques) qui fait désormais office de document de référence en France. Ce référentiel, publié en mai 2024, est le fruit de la collaboration entre l’Arcep, l’Arcom, l’ADEME, la DINUM, la CNIL et l’INRIA.

L’allongement de la durée des terminaux lié aussi à l’écoconception

Les initiatives en matière de numérique responsable doivent se multiplier. Or, les organisations, les entreprises privées comme les administrations, ont pour cela besoin de guides et de méthodes reconnus. C’est le but du référentiel général auquel a participé l’Ademe.

« Plus un service, une application, ou un site Web est lourd et plus il exige de ressources, incitant les utilisateurs à remplacer leurs terminaux. » Alexis PerezChef de projet Numérique, ADEME

La sensibilisation se diffuse, grâce notamment à des rapports, dont celui consacré à l’empreinte du numérique en France (2,5 % des émissions de C02 et 10 % de la consommation électrique). Ce dernier a en particulier pointé l’importance de l’impact des terminaux.

Le constat est aujourd’hui largement partagé et les premières mesures prises se concentrent souvent sur les équipements. « Mais le lien avec l’écoconception est direct », souligne Alexis Perez. « Plus un service, une application, ou un site Web est lourd et plus il exige de ressources, incitant les utilisateurs à remplacer leurs terminaux », justifie-t-il.

Le baromètre Sobriétés et modes de vie confirme d’ailleurs que la panne du terminal est rarement le déclencheur de son renouvellement. L’écoconception peut donc participer à faire baisser cette tendance. Pour l’ingénieur de l’Ademe, elle est indiscutablement un levier de réduction de l’empreinte du numérique.

Encore faut-il que les bons acteurs des organisations s’emparent du RGESN. Toucher différentes populations, c’était un des buts de la nouvelle version du référentiel. Structuré sous forme de fiches pratiques, le document se destine à plusieurs audiences. La cible est indiquée pour chacune des fiches.