KubeCON 2023 : Veritas crée la surprise avec un SDS pour Kubernetes

Ce fut l’une des surprises du salon KubeCON, dédié à l’écosystème Kubernetes, qui se tenait mi-avril à Amsterdam. Les visiteurs venus sur le stand de Veritas pour s’enquérir des capacités de NetBackup à sauvegarder des clusters Kubernetes repartaient avec la conviction qu’ils devaient déployer... le SDS InfoScale.

En concurrence directe avec Portworx, la locomotive des systèmes de stockage persistants pour Kubernetes, InfoScale offre aux applications exécutées en containers une baie de disques virtuelle en mode bloc. Censée être plus proche que Portworx du noyau Linux qui motorise les serveurs d’un cluster Kubernetes, cette ressource de stockage permet aux bases de données SQL et aux applications les plus exigeantes en I/O d’écrire et de lire avec une latence réduite au minimum.

Ironiquement, la sauvegarde, spécialité habituelle de Veritas, correspond plutôt à du stockage considéré lent.

« InfoScale apporte toutes les fonctions que vous pouvez attendre d’une solution SAN : l’écriture en miroir vers plusieurs nœuds à des fins de redondance, soit en synchrone en local, soit par réplication si vos nœuds miroirs se trouvent dans un autre datacenter. Et nous utilisons un algorithme d’Erasure coding avec un dispositif de répartition de charge grâce auxquels vous continuez d’accéder à vos données même si vous perdez un disque, un nœud, ou un ensemble de nœuds », explique Petter Sveum (en photo), l’architecte en chef d’InfoScale chez Veritas.

Un SAN pour Kubernetes

De base, un cluster Kubernetes exécute des containers volatiles, dont toutes les données disparaissent à l’extinction. Ce principe est adapté aux fonctions des applicatifs web, qui servent juste à diffuser des informations et qui se mettent en route ou s’éteignent selon le trafic généré par les utilisateurs.

En revanche, il n’est pas adapté aux applications traditionnelles du datacenter, qui sauvegardent des données à chaque session et doivent les récupérer d’un redémarrage à l’autre. Or, de plus en plus, les entreprises souhaitent exécuter leurs applications historiques en containers, bien moins chers que le format en machines virtuelles.

« Nos premiers clients sur InfoScale sont des banques ou des telcos qui veulent migrer des applications et des bases de données de plusieurs To de VMware, ou OpenStack, vers Kubernetes. Avec un stockage en mode bloc qui s’intègre à Kubernetes via un pilote CSI, vous éliminez la contrainte de passer à un stockage objet qui n’a rien à voir. Tous les fabricants de baies de stockage proposent un pilote CSI, mais le nôtre a le mérite d’être compatible avec toutes les baies de disques. Notre solution est universelle », argumente Petter Sveum.

Selon la démonstration à laquelle LeMagIT a pu assister, InfoScale est même capable de simuler une baie SAN globale depuis des baies de disques de marques et de tailles différentes.

« Notre avantage supplémentaire – et c’est d’abord pour cela que les entreprises viennent nous voir – est que la migration est encore plus simple en passant par NetBackup, qui enregistre puis restaure des snapshots dédupliqués. Cela signifie qu’il s’occupe de remettre en production des bases fonctionnelles sans avoir eu à arrêter celles en cours de production. Et qu’il le fait d’autant plus rapidement qu’il économise de la bande passante réseau », ajoute notre interlocuteur.

Il s’empresse de préciser que NetBackup et InfoScale sont indépendants : l’un pouvant sauvegarder tous les systèmes de stockage pour Kubernetes et l’autre pouvant être sauvegardé par n’importe quel logiciel de backup. Et, surtout, qu’InfoScale s’adresse désormais à toutes les entreprises, plus uniquement aux grands comptes.