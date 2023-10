L’augmentation des coûts du cloud à la loupe (1/2)

En avril, les prix d’Azure ne se découvrent pas d’un fil. Bien loin de s’alléger avec le printemps, ils s’alourdissent de 11 %. Pourquoi ? Pour aligner les tarifs dans toutes les régions couvertes par Azure et pour « refléter le taux de change de la monnaie locale par rapport au dollar américain », justifie Microsoft.

Le numéro 2 mondial du cloud n’est pas le seul. Google (GCP) a lui aussi pris plusieurs mesures, dont la réfection du modèle tarifaire de BigQuery. Certaines décisions de Google reviennent purement et simplement à une augmentation, comme celle annoncée en octobre des tarifs de Cloud Storage qui a pris effet le 1er avril. Dans le SaaS, Workspace a également augmenté.

En outre, IBM Cloud a annoncé, le 19 octobre 2023, une augmentation des prix de ses offres IaaS et PaaS applicable le 1er janvier 2024. Cette hausse oscille entre 2,9 et 5,6 % pour les régions cloud européennes.

Selon le « Producer Price Index » maintenu depuis décembre 2006 par l’U.S. Bureau of Labor Statistics, l’indice du prix des services de traitements de données, d’hébergement et de services associés a atteint un pic jamais atteint en août 2023, surpassant le précédent record de juillet 2021. Un indice qui avait subi une chute de quatre points entre décembre 2021 et septembre 2022 avant de repartir franchement à la hausse, puis de baisser de nouveau légèrement après août 2023.

L’indice du prix des services de traitements de données, d’hébergement et de services associés a atteint un pic jamais atteint en août 2023. « U.S. Bureau of Labor Statistics Producer Price Index

Si le document concerne avant tout le marché américain et ne permet pas de distinguer les fournisseurs de cloud des infogérants, il est intéressant, car les acteurs américains du cloud présents en Europe ont tendance à lisser leurs tarifications.

Mais l’augmentation ne concerne pas que les géants du cloud. En octobre 2022, OVHcloud a lui aussi acté une hausse de 10 % de ses tarifs en la justifiant par l’inflation et l’augmentation des coûts de l’énergie.

Pourquoi les prix du cloud flambent-ils ?

De fait, la tendance haussière sur le marché européen de l’énergie a touché OVHcloud de plein fouet. Tout comme les acteurs ayant des présences physiques multiples sur le Vieux Continent. Mais le coût économique semble moins rude que prévu.

« L’augmentation des coûts énergétiques pour l’ensemble de l’année devrait désormais s’élever à 500 millions de dollars, contre une estimation précédente de 800 millions de dollars », déclare Amy Hood, Chief Financial Officer chez Microsoft au moment de présenter les résultats du deuxième trimestre fiscal 2023 le 24 janvier dernier.

Justifier la hausse des coûts du cloud par la seule flambée des prix de l’énergie serait réducteur, selon Denis Di Vito, directeur France d’Inverto, une filiale du cabinet BCG spécialisée dans la supply chain.

« Cette augmentation s’explique par plusieurs facteurs. Le premier – qui est souvent mis en avant – est l’effet du coût de l’énergie. Il représente en effet plus de 25 % des frais d’exploitation d’un data center », chiffre-t-il. « Il y a aussi eu beaucoup de tensions sur le marché des semiconducteurs ainsi que des difficultés d’approvisionnement. Tout ceci a pu avoir des conséquences sur l’accès et les coûts des équipements réseau, serveur et de stockage ».

Stephan Hadinger, directeur responsable des technologies chez AWS, modère cette difficulté. Pour lui, ce seraient davantage les entreprises et les infogérants de data centers qui seraient concernés.

« En 17 ans d’existence, nous avons déjà vécu plusieurs situations similaires », assure-t-il. « C’est notre métier d’anticiper et de faire en sorte d’avoir le stock, la capacité de continuer à assurer l’offre. Et puis, aujourd’hui, nous concevons de plus en plus nos propres puces [N.D.R. : Graviton, Inferentia et Trainium] ». Reste que si concevoir ses propres puces permet une certaine indépendance, AWS ne les fabrique pas lui-même, et encore moins en Europe (les puces Graviton sont produites par TSMC à Taïwan).

Un autre facteur classique explique la hausse des prix : la demande. « C’est l’opportunité liée à la demande en 2022. Nous avons assisté à une série de rattrapages et des ondes de choc de l’après-covid », estime Denis Di Vito qui souligne que ce facteur, difficile à quantifier avec précision, est déjà visible dans d’autres secteurs.

En 2023, les fournisseurs ont dû opérer dans un contexte d’augmentation des taux de la FED et de la BCE, de guerre en Ukraine, de conflit en Israël, de luttes économiques entre la Chine et les États-Unis et d’inflation. Autant d’éléments qui rendent les marchés financiers fébriles et qui affectent les résultats de fournisseurs IT. Ceux-là, ayant beaucoup recruté lors du confinement, pour satisfaire une demande en très forte hausse, ont massivement licencié depuis le début de l’année.

« L’inflation a également une incidence forte sur les salaires des techniciens internes et des prestataires, y compris dans les zones à coût salarial plus faible », indique François Baranger, CTO de T-Systems, dans une tribune envoyée aux journalistes en septembre 2023. Des phénomènes qui affectent aussi bien les fournisseurs cloud que leurs clients.