Microsoft prépare une hausse des tarifs de Dynamics 365

Selon Microsoft, il s’agit « de la première mise à jour de tarification (sic) de Dynamics 365 depuis cinq ans ». L’éditeur/fournisseur l’a justifié par les ajouts effectués ces dernières années dans ces produits ERP et CRM.

« Alors que beaucoup de choses ont changé dans le monde au cours des cinq dernières années, notre vision est restée la même : s'assurer que l'expérience Dynamics 365 aide les organisations à s'adapter au changement et à transformer leur entreprise de manière proactive », affirme Bryan Goode, vice-président corporate applications métiers et plateforme chez Microsoft. « Nous y sommes parvenus grâce à des innovations qui ont aidé les organisations à améliorer l'expérience de leurs clients grâce à des informations en temps réel alimentées par l'IA pour les spécialistes du marketing, les vendeurs et les agents de service, ainsi qu'en optimisant les opérations et les processus critiques grâce à des informations sur les données, à la visibilité de la chaîne d'approvisionnement et à l'automatisation de bout en bout des processus financiers ».

Et d’ajouter que les clients de Dynamics 365 de toutes tailles et de tous secteurs commencent à bénéficier de Microsoft Copilot dans Dynamics 365.

Les quatorze produits concernés (Dynamics 365, Sales, SCM, Field Service, HR, Project Services, Commerce, CSD, etc.) voient leur prix augmenté entre 10 et 30 dollars par mois par utilisateur pour les forfaits concernant entre 10 et 99 usagers. Le prix de Microsoft Relationship Sales augmentera, lui, de 15 dollars par mois pour tous les tiers. Les augmentations oscillent entre 9,2 et 16,7 %, suivant les produits.

Au global, Microsoft applique une hausse de « aux nouveaux clients et aux clients existants (lors du renouvellement à partir du 1er octobre 2024), et les prix des produits seront comparables dans d'autres devises ».

Cela concerne également les clients on premise, qui subiront une hausse équivalente.

Une hausse moyenne des prix de 12 %, selon The Futurum Group Les instances du gouvernement américain, dû aux réglementations locales, connaîtront d’abord une hausse de 10 % des prix des produits Dynamics 365 le 1er octobre, « suivie d'une autre augmentation plus faible à compter du 1er octobre 2025 ». Pour Keith Kirkpatrick, analyste chez The futurum group, cette hausse moyenne de 12 % « ne paraît pas excessive » en tenant compte « de facteurs tels que l'inflation, le coût prévu de l'intégration de nouvelles améliorations et la nécessité constante d'investir dans le marketing et les efforts de vente des produits », écrit-il dans une note de recherche, accessible publiquement. Et de préciser que, cette décision n’est pas surprenante au vu des actions prises par d’autres dernièrement. « À l'instar de son concurrent Salesforce, qui a augmenté ses prix l'été dernier, Microsoft a été contraint d'intégrer une multitude de nouvelles fonctionnalités et capacités technologiques dans son offre pour rester compétitif », signale-t-il. « D'autant plus que les clients s'attendent à ce que de nouvelles technologies soient intégrées dans la plateforme beaucoup plus fréquemment qu'auparavant », poursuit l’analyste. Pour autant, Keith KirkPatrick s’attend à ce que la pression financière que Microsoft tente de répercuter auprès de ses clients provoque une vague de négociations afin d’obtenir des rabais sur le prix catalogue chez les plus gros d’entre eux. « En fonction de la taille de l’entreprise et du nombre de licences achetées, il est probable qu'une organisation puisse négocier des remises sur le prix catalogue », avance-t-il. Certains produits Dynamics 365, dont la version cloud Business Central, un service SaaS avec lequel Microsoft cible les PME ne verra pas le prix changé, selon le géant technologique.